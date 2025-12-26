立院彈劾賴清德提案 明年5／19表決

立法院26日院會通過國民黨及民眾黨立院黨團所提彈劾賴清德總統案，民進黨與國民黨立委各自舉出標語表達立場。（姚志平攝）

賴清德總統支持行政院長卓榮泰「不副署」財劃法，國民黨、民眾黨立院黨團發動彈劾賴清德總統提案，26日院會提案表決通過，將2度邀請被彈劾人賴清德到立法院說明，時間落在明年1月21日、22日，以及明年5月13日、14日召開全院委員會。藍白也將於22縣市舉辦說明會，預計5月19日於院會表決。

藍白所提彈劾總統案時程，民國115年1月14日、15日舉行公聽會2場。1月21日、22日召開全院委員會，並邀請被賴清德列席進行第一次說明。由朝野推派共32人詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

另外，4月27日將依規定舉行聽證會。5月13日、14日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第二次說明。審查完畢後，於5月19日院會進行彈劾案記名投票表決。

昨日立法院會處理彈劾案，民進黨群起反對，不過藍白藉由表決優勢，以贊成60票，反對51票，彈劾案照案通過，將召開全院委員會正式開始彈劾程序。

國民黨團總召傅崐萁發言時播放時任民進黨主席蘇貞昌過往談話，影片中直指「對於總統侵犯立法權行為，國會應該捍衛尊嚴，總統若毀憲亂政，民主、自由與人權將岌岌可危」。國民黨主席鄭麗文則說，多數民眾不知道什麼是「不副署」，必須要要把戰線拉長，排很多說明會來讓全民清楚發生什麼事。

民眾黨主席黃國昌表示，賴清德當台南市長時是「不進議會、不提施政報告、不接受總質詢」的「三不市長」，被監察院彈劾也是不痛不癢；如今更升格成「不依法公布法、不依法執行法律，甚至是不守法」的「三不總統」，賴正在毀壞台灣民主憲政。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白提案把憲判當空氣，彈劾當遊戲，蘇貞昌當時是要罷免前總統馬英九，在野黨連罷免、彈劾搞不清楚。綠委吳思瑤表示，藍白明知彈劾門檻要2/3立委同意，根本不會過，這是假彈劾，真亂政，「我們要審預算不要搞彈劾。」