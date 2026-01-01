立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬

總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。

沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動，而且必須3分之2多數才能成案？事實上在修憲前，中華民國憲法規定的總統彈劾制度是由監察院3分之2席次發動，交由國民大會進行罷免表決，昔日代理總統李宗仁就是被監察院彈劾，最後被國民大會罷免，所以說不管對於總統彈劾或者罷免，本質上都不是追究法律責任，而是政治責任。真正要追究賴清德的法律責任，是在他下台以後，給予刑法起訴與審判。

沈政男批台灣法政體制「一團亂」

沈政男指出，修憲以後，彈劾總統發動由監察院轉移到立法院，國民大會的罷免也改成由憲法法庭審判，這其實是相當矛盾的制度，因為大法官是由總統提名，怎麼反過來評議總統彈劾案？「我就說台灣的法政體制就是一團亂」。

沈政男續指，如果今天賴總統彈劾案在立法院經3分之2決成功提出，那麼接下來必須由憲法法庭3分之2大法官出席才能進行評議，問題是現在那5名大法官胡亂開庭做評議，還說未出席不計入總額，那麼以後憲法法庭評議賴清德彈劾案，也只要5名大法官出席就夠了。所以說，「5名大法官做憲法評議」多麼荒謬，賴清德自己的總統位置都受到了嚴重影響而不自知。

賴清德稱「彈劾浪費時間」 沈政男反批：如何知道綠委不會倒戈？

對於賴清德稱，「藍白在立院沒過3分之2，彈劾只是浪費時間！」沈政男直批，「如何知道民進黨立委不會倒戈？至少柯建銘對於不副署的看法就跟你不同了。」

沈政男抨擊，真正浪費台灣一整年時間的是大罷免，而參與最深之一的就是賴清德，他對於大罷免暗中力挺，對於彈劾自己嗤之以鼻，完全沒有民主素養，說台灣會走向有選舉的獨裁絕不冤枉他。

