立院彈劾賴清德 陳菁徽開酸「消失的總統」：獨斷、獨裁、逃避監督

立法院會今（22）日審查賴清德總統彈劾案，國民黨立委陳菁徽在發言時，指出賴清德性格的兩大特質，就是極度偏執、極度懦弱。她同時認為，一旦需要面對質疑，賴清德就選擇消失，或者躲在行政院長的背後。其獨斷、獨裁、逃避監督的本性，一分一秒終其一生都沒有變過。賴清德不只是一位少數總統，現在更徹底成了一位消失的總統。

陳菁徽。(圖/中天新聞)

陳菁徽首先秀出總統府給立法院的正式回函，她說，全中華民國的最高民意機關立法院依據人民的託付，邀請賴清德總統來做國情報告，結果換來的是什麼？是一張冰冷的A4紙，篇幅甚至只有寥寥數句，丟下一句「立法院無權對我問責」，告訴立院說他不來了。

陳菁徽表示，賴清德這種獨斷的理由，大家可能覺得似曾相識。沒錯，賴清德的位置雖然變了，但是其獨斷、獨裁、逃避監督的本性，一分一秒終其一生都沒有變過。賴清德不只是一位少數總統，現在更徹底成了一位消失的總統。

賴清德。(圖/中天新聞)

陳菁徽指出，當年在賴清德擔任台南市長的時候，面對嚴峻的登革熱疫情，市民受苦，賴清德選擇什麼？選擇整整232天不進議會，連自己同黨的民進黨議員都看不下去，因為無法為選民發聲、無法問政。賴清德個人的固執、冷血，導致當時的市政空轉，也無視於人民痛苦，如今歷史正在全國重演，而且後果更加嚴重。

陳菁徽說，選前，賴清德在他自己的政見發表會上信誓旦旦的承諾，總統有義務應立法院要求到國會進行國情報告，接受立委的國情諮詢。選後，賴清德所有的承諾都變成了廢紙，重大的政策賴清德不來國會講，卻到國外的媒體投書。賴清德寧願躲在自己的同溫層取暖，也不願意面對代表民意的國會。

陳菁徽表示，這種選前騙票、選後跳票的行為，完全暴露了賴清德性格中的兩大特質，就是極度的偏執，還有極度的懦弱。賴清德只喜歡聽阿諛奉承的話，只想講自己愛講的。一旦需要面對質疑，賴清德就選擇消失，或者躲在行政院長的背後。

陳菁徽指出，賴清德發動全台大惡罷的時候，曾經高調宣傳的「團結國家十講」，這本來是用來讓賴清德個人耍帥的舞台，結果呢？團結十場秀，不到一半就變成了笑話。

陳菁徽說，賴清德對民生疾苦毫無知覺，無視通膨這麼嚴重，多少民眾過著入不敷出的現實，竟然找了企業社團，問大家1萬塊可以做什麼，台下的聽眾附和說，1萬塊買菜一兩次就沒了；賴清德還質問為什麼要發這筆錢？這種不知民間疾苦的發言令人感到心寒，但最後民進黨不但被逼著要執行普發1萬元，還無恥的收割，說是自己的政績。

陳菁徽表示，「團結國家十講」在第四講之後就沒有了，為什麼不講了？因為賴清德根本就講不出來，賴清德沒有福國利民、沒有善意，只剩下一個鴨霸的總統。

陳菁徽指出，賴清德的施政充滿了矛盾與謊言。看看國防，國防條例只有兩面的A4紙，不跟全民說錢要花到哪裡去？賴清德一邊口口聲聲說，台灣的自我防禦要靠國軍，結果在野黨要增加預算，增加軍人的薪水時，財政部跳出來說，如此會危害國家財政紀律，不可以給國軍加那麼多薪水。

陳菁徽說，再看看民防，民進黨高喊全社會韌性有多重要的時候，在野黨想要幫警消加薪，提高他們的生活待遇，讓這些第一線守護民眾的公務人員，更有感、更有動機。結果賴清德同樣說不行，不想執行、不編預算，甚至申請大法官釋憲來阻擋。

陳菁徽表示，外交至今還在迷航，連國家元首什麼時候可以過境美國、出訪邦交國，都沒辦法確定。最嚴重的是，國內已經沒有民主了，因為國會多數通過的條文根本不算數，賴政府有一萬個理由置之不理，行政單位不執行，行政院長不副署。

陳菁徽指出，更可怕的是，賴清德擁有完美的政治打手，行政機關違法不執行沒關係，因為有司法院的大法官會排隊幫忙宣告法律違憲。國會要行使調查權、要開聽證會監督弊案，大法官說這是違憲，這是監察院的職權。

陳菁徽質疑，監察院做了什麼？請問監察院在哪裡？陳菊領導的監察院根本沒在做事，負責彈劾官員、糾正行政缺失的監察院長，已經消失了9個多月、沒有上班了。

陳菁徽強調，行政權獨大，立法權被閹割，司法權淪為政治打手，監察權徹底癱瘓，所有的煞車機制都被拆除，所有的監督管道都被堵死。她說，各位國人同胞，我們現在面對的賴清德，已經是一頭不受控的憲法怪獸了，集結了行政霸權，把民進黨團變成自己的護衛隊，讓司法院自願參加政治鬥爭。

陳菁徽指出，在這個體制下，官員貪汙舞弊都沒有關係，因為沒人可查。政策跳票也沒關係，因為沒人可問。這就是威權復辟，擺在現場的兩個人形立牌，就是要讓國人知道，賴清德總統的所作所為，就是讓自己變成現代版的賴世凱。

陳菁徽表示，當一個總統可以無視法律、逃避國會，踐踏自己對國人的承諾，讓五權憲法變成自己一個人的權力遊戲，我們如果再沉默就是共犯。為什麼在野黨要提出彈劾？是因為賴清德的倒行逆施，已經創下我國憲政史上的惡例。任何有在看新聞、瀏覽社群、感受社會脈動的民眾，都知道這股憤怒與不安，只有執政黨還在裝沒事，問說為什麼要彈劾？這正好證明他們與民意有多麼的脫節。

陳菁徽說，為了捍衛憲法尊嚴，為了不讓台灣墜落下獨裁的深淵，我們鄭重呼籲，全體國人支持彈劾賴清德總統，讓我們用憲法賦予的權力，終止現在正在發生的這場憲政災難，把國家還給全體人民。

