立院彈劾邀賴列席 府回應：先審預算

立法院16日院會，國民黨立委手持標語合影，表達強力監督總預算並照顧民生的立場，並呼籲賴清德總統赴立法院進行國情報告。（姚志平攝）

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已舉行2場公聽會，將在21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴清德總統列席說明。據了解，立法院議事處16日已咨文給總統府，邀賴總統到立院列席說明，但總統府發言人郭雅慧昨僅重申，在野立委應以憲政職權為先，審議國家總預算。

國民黨主席鄭麗文表示，執政黨破壞憲法、在野黨捍衛憲法，彈劾總統是憲政的大事，若非當今總統昏庸無道、毀憲亂政，在野黨不會輕易發動彈劾總統的重大憲政動作。

鄭麗文表示，立法院彈劾總統畢竟是有史以來第一遭，立法院非常辛苦，一切按照憲政規定、一板一眼，依步驟昭信全國民眾，程序會完整走完，也要向全國民眾辦公聽會討論，真理愈辯愈明。

在野黨所提的彈劾提案指出，行政院長卓榮泰「不副署」財劃法，賴總統更公然違憲拒絕公布法律，違背《憲法》第37條、72條總統公布法律的憲法義務，因此對賴總統提出彈劾案。

根據立法院議程規畫，立法院21日、22日將召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統列席進行說明，屆時將先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德；若被彈劾人未列席，將由各黨團推派委員進行發言。立院昨已咨文總統府，邀請賴清德總統出席。

郭雅慧昨重申，總統府尊重國會相關職權，但考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委以憲政職權為先、以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查的本年度中央政府總預算與攸關國家安全的「國防特別條例」排入審查並通過，以應國家當務之要。但郭雅慧並未說賴總統屆時會不會列席說明。