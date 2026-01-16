立院成立推動FOIP促進會 加強印太各國合作

（中央社記者林敬殷台北16日電）立法院今天成立立法院推動FOIP（Free and Open Indo-Pacific，自由開放的印太）促進會，發起人民進黨立委邱志偉表示， FOIP將加強印太各國合作關係，對抗影響區域穩定的國家，保護印太各國的安全、技術主權，及供應鏈安全的合作。

民進黨立委邱志偉今天在立法院舉行「立法院推動FOIP（Free and Open Indo-Pacific，自由開放的印太）促進會」成立記者會，除了立委外，包括日本、印度、澳洲等駐台代表也出席與會。

邱志偉指出，當前地緣政治重心從亞太轉向印太，FOIP是將軍事同盟安全合作概念，擴充到供應鏈合作、經濟安全合作及技術主權相關合作。台灣扮演的角色非常重要，台灣海域也是FOIP的生命線，如果台海現狀被武力改變，印太安全跟經濟連結將被攔腰切斷。

邱志偉表示，之前他成立台灣推動加入CPTPP促進會，為推動東北亞區域經濟安全合作，今天又成立FOIP促進會，透過印太國家民主同盟間深層執行面的合作，對抗破壞區域安全的霸權及舉動，安全必須要合作，安全必須要落實在政策的執行。台灣不能缺席，能扮演重要角色。

立法院副秘書長張裕榮說，自由開放的印太區域已經成為國際社會高度認同的戰略願景，台灣正是其中不可或缺的關鍵角色，台灣位居東亞第一島鏈的核心位置，更在全球高科技產業供應鏈中扮演著舉足輕重的角色。台灣的安全以及台海的和平穩定，深刻影響著印太區域，也攸關全球政治、經濟與科技的走向。

張裕榮表示，當前國際局勢快速變動下，台海及區域情勢的安全廣受關注，台灣有決心守護以規則為基礎的秩序，並願意與印太地區理念相近的夥伴並肩同行，共同承擔責任，立法院FOIP促進會呼應台灣的重要性，與對印太區域發展的承諾與承擔。

外交部常務次長葛葆萱指出，FOIP並非抽象的口號，而是結合印度洋與太平洋，並以法治、人權、航行及飛越自由、經濟繁榮與永續發展為核心的戰略構想。

葛葆萱表示，台灣位處印太區域的關鍵位置，是全球民主陣營與產業供應鏈的重要夥伴，促進台灣海峽的和平穩定已成為國際共識。未來在延續印太區域的情勢、推展國會外交以及促進FOIP相關的政策對話，外交部都樂願與立法院密切合作，讓世界看見台灣，也讓台灣走向世界。（編輯：翟思嘉）1150116