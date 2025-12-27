立院拒審預算？羅智強反嗆賴清德鐵石心腸

▲國民黨立委羅智強說，立法院已三讀通過《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》，行政院卻未依法編列相關預算執行；此外，停砍公教年金修法通過後，行政部門又試圖透過憲法法庭程序，阻擋國會修法，導致預算審查難以推進。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.12）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，不過藍營反嗆，行政院堅持違法編列預算，不願幫軍人加薪，立法院難以審查。國民黨立院黨團書記長羅智強轟，卡總預算的，是賴清德的鐵石心腸。

羅智強說，立法院已三讀通過《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》，行政院卻未依法編列相關預算執行；此外，停砍公教年金修法通過後，行政部門又試圖透過憲法法庭程序，阻擋國會修法，導致預算審查難以推進。

羅智強指出，總預算無法審查的核心原因，在於行政部門送入立法院的預算內容存在違法漏編情形，依法應編列的項目卻未納入，讓立法院無從審議。他認為，若要化解目前的總預算僵局，賴清德必須展現誠意，重新調整對軍人、警消及退休公教人員相關預算的態度，才能讓審查程序回到正軌。

羅智強進一步說明，第一項關鍵在於軍人待遇。他指出，政府雖編列高額國防預算並投入鉅額軍購，但國軍編現比偏低，與待遇與尊嚴不足密切相關。國民黨主張為軍人加薪，若行政院願意依法編列相關預算，立法院即可立即展開總預算審查。

他也表示，第二項重點是警消人員的退休保障。警消在重大公共安全事件中長期站在第一線，若行政部門能將警消退休保障預算編足，總預算審查自然能向前推進。第三項則是退休公教權益，公務員與教師長期支撐國家運作與人才培育，年金已大幅調整，僅要求停砍，但行政部門仍未回應。

羅智強最後強調，只要行政部門能正視軍公教警消的待遇與尊嚴問題，妥善編列相關預算，總預算僵局自可化解。他也提及，賴清德過去曾批評《中華民國憲法》，如今卻用實際行動，讓憲政運作真正陷入危機。卡總預算的不是別人，正是鐵石心腸的賴清德！

