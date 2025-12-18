立院拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：盼爭取更高撥補金額

勞動部長洪申翰表示，希望還能爭取更多撥補金額。(資料畫面)

立法院社會福利及衛生環境委員會今（18日）逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞動部長洪申翰表示，近年透過預算撥補勞保基金已逾5,000億元，每年撥補金額也達1,200億元以上，若中央政府財政取可，希望還能爭取更多撥補金額。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（18日）審議「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，本次修正重點包含，中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況、每年編列預算撥補，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

針對勞工團體要求執政團隊，應規畫撥補勞保基金的「分年分期計畫」，優先確保勞保基金在2049年不破產，使全國勞動受保障程度不劣於退休公務員，勞動部長洪申翰指出，行政院已提出院版修法，將「中央政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。

洪申翰表示，現在每年撥補的金額都已達1,200億以上，這也代表執政團隊對勞保財務的態度與立場。攸關千萬勞工的權益，洪申翰希望朝野能共同維護中央政府預算的體質，撥補力度和財政能力息息相關，若中央政府財政許可，盼望能爭取更高的撥補金額。

除了預算撥補，勞保投保薪資級距上限為4萬5,800元，已長達9年未做調整，也引發勞工團體質疑。洪申翰坦言，投保薪資上限的調整將直接影響整體勞保基金的財務流向與負擔，攸關整體勞保基金的財務情境，部內正採取「綜合且審慎」的評估態度，持續觀察整體經社環境與勞保財務狀況，進行滾動式研議。





