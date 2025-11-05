立院排審停砍公教年金草案 侯友宜：盼財政永續、世代共融

新北市長侯友宜對立院排審年改草案表示，大家好好討論，讓財政永續、世代共融。（王揚傑攝）

立法院司法及法制委員會今（5日）、明兩天排審停砍公教年金相關修正草案，民進黨團批評，年改若走回頭路，將踐踏世代正義。新北市長侯友宜上午對此表示，最重要除了財政在年改制度上需要永續以外，也不要因此製造跨世代的對立，兩者要去平衡，也希望年改能透過這樣的機制，大家好好討論，讓財政永續、世代共融。

另外，普發1萬元現金今日起開放上網登記，對於新北市是否推出優惠方案，刺激消費？侯友宜指出，普發現金1萬元以後，剛好碰上新北市這段時間推出很多的活動，像新北歡樂耶誕城、跨年煙火、元月份的聯合市集等，這些相關的活動一定有優惠的推出，大家共襄盛舉，參與活動又能夠帶動經濟的發展。

