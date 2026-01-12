立院排審藍白「台灣未來帳戶」草案 石崇良憂：恐造成資源排擠

衛福部長石崇良。(記者方賓照攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院衛環、財政聯席會議今日排審國民黨團與民眾黨團共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良會前受訪表示，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但資源是有限的，彼此會有排擠效應。衛福部憂慮這種普惠式的未來帳戶，恐怕會造成資源上的相對排擠。

石崇良指出，衛福部2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部說明，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1000元、1250元，每年最高存入1萬5000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。該政策執行8年多，截至去年12月止，累計開戶人數為3萬9127人，整體開戶率約65％，累計存款金額已逾32億元。另外，針對3至6個月未存款者，社工員將訪視輔導，協助開戶家庭排除存款障礙。

石崇良說，我國正式邁入超高齡社會，包括社會救助法等在內的討論，政府希望擴大照顧更多弱勢族群，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更加需要優先被照顧的族群，希望未來能夠更謹慎廣泛討論。

