立院排審《刑訴法》爆反彈！檢協會轟：替嫌犯打造「逃亡預告信」

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立院排審《刑訴法》法界爆反彈！檢協會發布聲明呼籲立法院慎重審議。

立法院司法及法制委員會即將排審《刑事訴訟法修正草案》，但修法內容已引發基層執法體系大地震。中華民國檢察官協會今（9）日發表嚴正聲明，痛批此次修法大幅刪除勾串共犯事由並壓縮羈押期限，不僅嚴重掏空偵查職能，更等同實質縱容犯罪，甚至會推升重大刑案與社會安全風險，呼籲立法院慎重審議，切莫因一時偏誤製造偵查障礙，讓刑事犯罪追訴「破了大洞」。

檢察官協會在聲明中首先劍指草案第101條，表達堅決反對刪除「勾串之虞」作為羈押事由的立場。檢協會指出，當前詐欺、跨境毒品、洗錢等組織犯罪異常猖獗，現行的「防勾串條款」是切斷共犯與證人之間串供的關鍵利刃；一旦將其刪除，等於對「勾串」大開方便之門，犯罪集團成員將毫無忌憚地湮滅金流、造假證詞，嚴重衝擊證據蒐查與贓款追索，完全是有利於被告、卻不利於犯罪追訴，更無益於維護被害人權益。

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針對草案其餘修法條文，檢協會也條列四大點，質疑其嚴重削弱第一線執法能量。例如草案第93條第2項的「時效提前起算」，因草案規定，24小時法定時效從搜索或「命令在場」時便開始起算，嚴重壓縮檢警調後續實際訊問與溯源的時間，也混淆了對物蒐證（搜索）與對人供述（訊問）的程序性質，極不合理。

而草案第108條第1項的「羈押期限腰斬」，將偵查中羈押期限由2個月狠砍至1個月，面對案情盤根錯節的重大貪瀆、跨境洗錢或詐騙組織犯罪，此舉將迫使院檢因管考時效壓力，被迫放棄羈押，讓犯罪事實永不見天日。

此外，草案第98條、第156條的「禁絕訊問上銬」，更是陷辦案人員於險境中。因現行實務對於被告有抗拒、脫逃、暴力傾向等情況，已有安全使用戒具之規範，若盲目禁止訊問時拘束嫌疑人身體，第一線執法人員將如何面對可能的暴力危害？

至於草案第413條第2項的「二審改押預告」，更是萬萬不可！檢協會指出，草案要求二審若欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。檢協會痛批，這無異於向嫌犯「通風報信、預告收押」，形同為其打造「逃亡預告信」，直接催生棄保潛逃，讓過往財經重犯潛逃的離譜狀況一再上演。

檢察官協會強調，《刑事訴訟法》是追訴犯罪、實現社會正義的最後防線，不論對貪瀆白領或是毒梟、黑幫與殺人犯皆一體適用。司法改革可以精進，但執法能量絕對不能弱化，社會安全更不容退讓，強烈呼籲立委諸公慎重審議。



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