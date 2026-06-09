立院排審《刑訴法》爆反彈！檢協會轟：替嫌犯打造「逃亡預告信」
立法院司法及法制委員會即將排審《刑事訴訟法修正草案》，但修法內容已引發基層執法體系大地震。中華民國檢察官協會今（9）日發表嚴正聲明，痛批此次修法大幅刪除勾串共犯事由並壓縮羈押期限，不僅嚴重掏空偵查職能，更等同實質縱容犯罪，甚至會推升重大刑案與社會安全風險，呼籲立法院慎重審議，切莫因一時偏誤製造偵查障礙，讓刑事犯罪追訴「破了大洞」。
檢察官協會在聲明中首先劍指草案第101條，表達堅決反對刪除「勾串之虞」作為羈押事由的立場。檢協會指出，當前詐欺、跨境毒品、洗錢等組織犯罪異常猖獗，現行的「防勾串條款」是切斷共犯與證人之間串供的關鍵利刃；一旦將其刪除，等於對「勾串」大開方便之門，犯罪集團成員將毫無忌憚地湮滅金流、造假證詞，嚴重衝擊證據蒐查與贓款追索，完全是有利於被告、卻不利於犯罪追訴，更無益於維護被害人權益。
針對草案其餘修法條文，檢協會也條列四大點，質疑其嚴重削弱第一線執法能量。例如草案第93條第2項的「時效提前起算」，因草案規定，24小時法定時效從搜索或「命令在場」時便開始起算，嚴重壓縮檢警調後續實際訊問與溯源的時間，也混淆了對物蒐證（搜索）與對人供述（訊問）的程序性質，極不合理。
而草案第108條第1項的「羈押期限腰斬」，將偵查中羈押期限由2個月狠砍至1個月，面對案情盤根錯節的重大貪瀆、跨境洗錢或詐騙組織犯罪，此舉將迫使院檢因管考時效壓力，被迫放棄羈押，讓犯罪事實永不見天日。
此外，草案第98條、第156條的「禁絕訊問上銬」，更是陷辦案人員於險境中。因現行實務對於被告有抗拒、脫逃、暴力傾向等情況，已有安全使用戒具之規範，若盲目禁止訊問時拘束嫌疑人身體，第一線執法人員將如何面對可能的暴力危害？
至於草案第413條第2項的「二審改押預告」，更是萬萬不可！檢協會指出，草案要求二審若欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。檢協會痛批，這無異於向嫌犯「通風報信、預告收押」，形同為其打造「逃亡預告信」，直接催生棄保潛逃，讓過往財經重犯潛逃的離譜狀況一再上演。
檢察官協會強調，《刑事訴訟法》是追訴犯罪、實現社會正義的最後防線，不論對貪瀆白領或是毒梟、黑幫與殺人犯皆一體適用。司法改革可以精進，但執法能量絕對不能弱化，社會安全更不容退讓，強烈呼籲立委諸公慎重審議。
更多鏡報報導
直擊NTR現場！3寶爸深夜目睹死黨「激戰愛妻」 抓姦隔日小王竟自爆：你偷看我女友我更興奮
高雄碎屍魔張介宗一審重判3死刑 死者家屬當庭「手撕」他洩憤
少女控遭人強吻種草莓 天兵男友出庭自爆：是我種的…那時我吸毒
完美男友YouTube跳出泡泡浴！她一查「觀看紀錄」崩潰改觀：正常嗎
其他人也在看
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
輾斷所長腿、瓦斯毒駕全放走！法官陳德池爭議被挖 曾判「龜兒子」無罪
彰化近期發生兩起嚴重毒駕案，包括今年5月底的「毒駕瓦斯車自撞案」以及6月初「毒蟲輾斷所長雙腿案」，彰化地檢署於第一時間向法院聲請羈押，然而，彰化地院最終均裁定無保請回，引發眾議。對此，法務部長鄭銘謙也表示，施用依托咪酯毒駕所造成的死傷，「是我們無法容忍的。」而爭議兩案都由彰化地院法官陳德池裁定，如今也被起底，其過去曾判罵「龜兒子」無罪，同樣掀起爭議。
詐欺7罪已入監！林姿妙愛將詐6500萬 貪污10罪再被判73年定讞
宜蘭縣專員許智信，先前以縣長林姿妙秘書名號，四處誘騙被害人投資，不法所得6500萬元，法官依7個詐欺罪判他2年6月徒刑定讞，現已入監服刑；至於10個貪污罪部分，高院更一審依公務員利用職務機會詐財罪，分別判處7年2月到7年10月不等徒刑，累計高達73年2月徒刑，全案再上訴三審，最高法院駁回其上訴，全案定讞。
史上最挺罪犯的法案來了！串供免收押、搜索可打電話 藍白6/11排審「綁住院檢警」
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導我國司法天秤近年大幅傾向被告，而在前台北市長柯文哲涉賄、偽造罷免連署等案件後，民眾黨與國民黨立法院黨團更加碼推出《...
高金素梅慘了！涉詐領助理費、擅自輸入醫材 遭北檢起訴求刑12年6月
即時中心／徐子為報導無黨籍原住民立委高金素梅日前捲入人頭詐領助理費、非法運輸中國快篩及詐領協會補助款案，今年曾3度赴台北地檢署複訊，後以100萬元交保。台北地檢署今（8）天指出，高金素梅涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《醫療器材管理法》未經核准擅自輸入醫療器材等罪，予以提起公訴，求刑12年6個月。
串供免收押！刑訴法修法11日排審挨轟「挺罪犯」 民眾黨團：會充分討論
藍白近期分別提出《刑事訴訟法》修正草案，擬制被告勾串不能羈押、搜索期間可以自由活動打電話等規定，遭質疑是為替特定人士量身打造的「解套法案」，更被批評是「史上最挺罪犯的法案」，預定6月11日送司法及法制委員會排審。對此，民眾黨團總召陳清龍今（9日）表示，任何相關法案送到委員會後，都可以進行更詳細的討論，希望民進黨不要忘記自己當初的理想。
新竹便當店氣爆炸出恐怖火光 高虹安曝搜救進度
據了解，轄區消防局9日凌晨3點多接獲報案，高翠路239號一帶一棟建築發生氣爆，警消人員抵達現場後立即展開救援行動，分別在1樓便當店和鄰近建築共救出5人，其中3人無呼吸心跳、送醫急救中。針對此事件，高虹安表示，目前初步研判疑似為瓦斯氣爆，詳細原因仍待後續調查釐清，...
見傅子純遺容崩潰！高欣欣哭喊「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受哭喊「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
向癌末翁詐150萬！名醫李光輝身故留海量官司 家屬急辦拋棄繼承
精神科名醫李光輝於今年1月病逝，享壽63歲。他生前因涉嫌上億元股票吸金案及150萬元「自然殺手細胞」醫療詐欺案備受爭議，甚至與名模翁子涵傳出忘年戀。雖然刑事案件因其死亡獲判不受理，但150萬元的犯罪所得仍可向遺產追徵。為避免承擔龐大債務，李光輝的4名親屬已向法院聲請拋棄繼承獲准。此舉正式切割其生前留下的海量債務與法律糾紛，為這位爭議名醫的一生劃下句點。
捕手群對佐佐木朗希猛灌雞湯奏效！洛媒：曾孤獨的怪物在美國得到支持
洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希前一場先發用一場7局無失分10K表現證明自己，這是他旅美以來最多三振的一次先發，最快球速達100.6英哩（約161.9公里）更是刷新旅美以來的例行賽最速紀錄，洛杉磯媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）近日揭密，主戰捕手史密斯（Will Smith）和牛棚捕手Francisco Herrera是如何給予他心靈上的鼓勵，該媒體甚至形容，「曾孤獨的怪物在美國得到支持」。
觀察／能否當上首位藍營高雄女市長 柯志恩現在還差這把關鍵之火
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿隨著國民黨的柯志恩在上次落敗後續留地方並捲土重來，民進黨陣營的候選人賴瑞隆政治魅力與風格不夠突出，本屆高雄市長選舉看來...
醉男失控大鬧派出所！員警「霸氣放倒」引網讚：真舒爽
[Newtalk新聞] 桃園市一名56歲張姓男子6日晚間，飲酒後前往龜山警分局大華派出所，喧嘩叫囂表示要報案，並與所內報案民眾發生口角及推擠，員警見狀上前安撫勸阻，見多次勸導無果，警方果斷施以強制力「霸氣放倒」並保護管束，過程被上傳到社群平台，網友紛紛大讚「真舒爽」。 警方指出，張姓男子6日晚間8時許，飲酒後至大華派出所大肆喧嘩叫囂表示要報案，並與所內報案民眾發生口角及推擠，員警不斷安撫制止其脫序行為，過程中更有推擠員警等情形。 警方見多次勸阻無果，為避免事態擴大，影響民眾報案權益，依《警察職權行使法》以強制力制止張男並實施保護管束，同時通知家屬，直到深夜張男清醒無安全顧慮，始自行離開。 員警將張姓男子俐落放倒壓制的畫面被上傳社群平台，引起網友高度讚賞。警方特別呼籲，民眾飲酒務必適量，在公共場所應控管自身情緒，切勿因幾杯黃湯下肚就借酒裝瘋，影響甚至侵害他人權益，若因一時失控誤觸法網，得不償失。查看原文更多Newtalk新聞報導毒駕撞斷所長雙腿竟「無保請回」！彰化市長出手痛批 地院發聲明滯納交通違規罰鍰等費用 男子名下保時捷遭查封
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
「丹水滾」火鍋詐50億留落跑！債主夜灑冥紙 房東嚇壞苦嘆：我也受害
台中知名連鎖火鍋品牌「丹水滾鍋物」無預警倒閉、負責人黃姓與洪姓夫妻涉嫌捲款50億元潛逃中國大陸的事件越演越烈！隨著上百名被害人血汗錢、老人家棺材本一夕間化為烏有，地方積怨終於徹底爆發。位於台中大雅的總店日前人去樓空，最近深夜竟驚傳遭到不明人士大肆破壞，店門口更被撒了滿地陰森的冥紙。此舉嚇得無辜的店東（房東）趕緊在門口張貼自清公告，無奈呼籲被害人理性「發生這件事我們也措手不及，但這房子不是那對黑心夫
惡家長、霸凌生全踢鐵板！《鐵拳教育》紅遍32國 老師看完超有感
娛樂中心／巫旻璇報導韓劇《鐵拳教育》一開播便掀起熱烈關注。這部聚焦校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫以及教師權益受損等社會議題的作品，不僅在南韓引發廣泛討論，還迅速衝上Netflix全球排行榜前五名，就連中東與南美等海外市場也掀起追劇熱潮，成為近期最受矚目的韓劇之一。