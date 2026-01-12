立院排審「未來帳戶」普惠式發錢 石崇良憂後果：造成資源排擠

記者施春美／台北報導

少子女化問題嚴峻，在野黨推動「台灣未來帳戶」，由政府為12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再存入1萬元，但衛福部長石崇良今（12日）表示，原先選擇的「兒少教育及發展帳戶」是優先照護低收、中低收入戶兒童，以便讓其成年時可以有第一桶金，但若因應未來帳戶造成資源、財務的排擠，「是我們憂慮的。」

因應少子女化，國民黨、民眾黨提案設立「台灣未來帳戶TFA」，未來由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，之後每年存入1萬元至12歲。立法院衛環委員會今（12）日排審「台灣未來帳戶特別條例」草案，石崇良會前受訪表示，兒童是國家未來的主人翁，要盡全力照顧兒童。

石崇良並表示，所有政策都是一種選擇，由於資源相對有限，彼此會有排擠效應。他說明，衛福部從2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於低收入戶與中低收戶入族群，政府以相對提款的方式優先照顧，也讓兒童在成年後能夠有第一桶金，相關政策如何精進可以再討論，但是這種普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠。

石崇良也說，我國已正式邁入超高齡社會，包括《社會救助法》等的討論，政府希望擴大照顧更多弱勢族群，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更加需要優先被照顧的族群，希望未來能夠更謹慎廣泛討論。

