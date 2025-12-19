立院提助理費報告 法制局長：簡報對象是地方議長

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，草案說明遭質疑與立法院法制局報告雷同。法制局長郭明政今天表示，今年3月地方議會議長拜會立法院長韓國瑜談助理費，韓國瑜則請法制局針對議長所提問題做專題報告，並請他擔任簡報人。

陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論。立法院經費稽核委員會今天開會，民進黨立委陳培瑜在會中提出臨時動議，她表示，對於陳玉珍提案的助理費修法，民進黨立委感到非常擔心。而陳玉珍的提案說明竟跟法制局日前所提的專題報告內容8成相似，希望與會的立法院相關單位可以報告，若法案三讀通過後會發生什麼樣影響。

列席的立法院秘書長周萬來表示，立委都有提案權，立委怎麼規範，行政幕僚就是配合處理。

陳培瑜指出，經費稽核委員會可以要求法制局做助理費的相關研究，現在為何她不能在會中提出對於助理費修法的疑義。

周萬來表示，當時國民黨立委翁曉玲希望了解助理費議題，由法制局進行研議並提出評估報告，每位立委都有。據他了解，法制局的職掌就是對於法案的評估跟研議，法制局沒有權力決定任何一件事情。

陳培瑜指出，所以她要求法制局做成相關法案的研究報告，假設助理費修法三讀通過後會發生什麼樣的狀況，因為法制局本來就會針對很多的法案給出建議，她個人對於相關法案的研究，也希望法制局提出一份相關的研究報告，希望周萬來同意。

周萬來表示，過去法制局曾針對個別立委的提案進行評估，結果就發生很大的爭議，所以之後法制局就不對立委的提案做評估報告。至於將來助理費要如何處理，立法院的行政單位只能在修法通過後，再配合進行研議。

列席的立法院法制局長郭明政指出，法制局的報告不是因為經費稽核委員會的提案去做，而是今年3月份，因為地方議會議長拜會立法院長韓國瑜談助理費議題，韓國瑜因為要接待，就請法制局針對各縣市議長所提的問題做專題報告，而他身為簡報人，當然要在報告上具名，且在拜會當天做完簡報後，他還將報告函送給縣市議會。（編輯：林興盟）1141219