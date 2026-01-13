即時中心／徐子為報導

藍白在立法院提出彈劾總統案，立院程序委員會（13）今日確認議程，將於本月21、22日召開全院委員會審查會，並邀請總統賴清德到場說明。對此，總統府回應，尊重國會相關職權，但話鋒一轉提到，立院本會期只剩最後13個工作天，盼在野黨立委以國家發展與國民福祉為念，儘速審查去年底就應完成審查的總預算、國防特別條例。

總統府發言人郭雅慧今表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／立院提總統彈劾案邀賴清德說明 總統府強硬回應：藍白該好好審預算

更多民視新聞報導

司法認證！名醫罵廖偉翔「親中賣台」挨告 檢認定「非謠言」不起訴

藍白又擋總預算、1.25兆國防預算 政院開轟：已虛耗138天

府方新人事案出爐！賴清德任命「他」為海基會董事長

