立院提總統彈劾案 侯友宜：政黨要傾聽人民聲音

針對立法院提出總統彈劾案，新北市長侯友宜表示，政黨要傾聽人民的聲音，互相體諒與包容才是最重要的。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院針對總統賴清德提出彈劾案，14、15日將召開公聽會，民進黨批評藍白不具備彈劾的要件，分明是自打耳光、歹戲拖棚。新北市長侯友宜對此表示，政黨要傾聽人民的聲音，互相體諒和包容才是最重要的。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年─築安全，續共好」展覽開幕式，媒體詢問對總統彈劾案的看法。

侯友宜說，政黨要傾聽人民的聲音，互相體諒和包容才是最重要的。如同TPASS的議題，新北市之前已經編列11億元，而且預算已經通過，新北會用相對的方式支應TPASS，一定不會讓市民權益受到影響，所以大家放心，TPASS會繼續往前走。

