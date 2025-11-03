立院擂台賽燒法院！藍白5立委出庭「鬥嘴鼓」 陳玉珍願調解 徐巧芯嗆這句

立院去年審選罷法爆衝突，綠委陳培瑜、林宜瑾控陳玉珍、翁曉玲等5名藍白立委傷害，陳玉珍釋和解意願，翁曉玲也認同。侯柏青攝。



立法院去年底審議《選罷法》等法案爆肢體衝突，綠委陳培瑜、林宜瑾怒告藍委陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲、邱若華及白委林憶君涉重傷害未遂。台北地院今開庭，5名立委均不認罪，當庭和對造委任律師「鬥嘴鼓」，反控綠營「少數黨」違法攻佔主席台，他們為免有人受傷才會把人抬出去，「以前民進黨多數時也用這招」。陳玉珍也說，考量「法院負擔大」，盼有機會談和解，其他3名立委也附和，唯獨徐巧芯嗆「沒意願」。

去（2024）年12月20日，立法院準備闖關《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等3大爭議法案，朝野立委爆發激烈肢體衝突。陳培瑜、林宜瑾指控陳玉珍當天穿著鋼頭鞋，蓄意踹擊多名民進黨立委，而徐巧芯等4名藍白立委也跟著拉扯，遂向法院自訴5人涉嫌傷害罪、重傷害罪。

廣告 廣告

北院於今年6/23勘驗事發畫面，5名涉案立委均未到庭，法院勘驗後認定陳培瑜被踢7下，林宜瑾被踢2下；今天5名立委首度到案，兩名受害綠委缺席，情況卻出現180度轉彎。

藍綠搶主席台，綠委范雲、陳培瑜被拉走。資料照。廖瑞祥攝

選罷法闖關大戰，民進黨立委佔領主席台，後側兩側門都用椅子阻擋。資料照。廖瑞祥攝

陳玉珍聲請再勘驗，他開酸

「立院坦克」陳玉珍砲火全開，率先表示要聲請重新勘驗畫面，另提出TVBS、東森、中天等5大影像證據，希望法院能勘驗。她認為，當時律師在勘驗時曾要求法院記載部分內容，但法院卻沒有記進筆錄裡，有必要再勘驗；她也強調，當天情勢混亂，只有在場當事人才能知道前因後果，應該在當事人在的情況下，由法院重新勘驗還原真相，其他4名立委也附和。

代表綠委出庭的律師楊貴智則主張沒必要重勘驗，他說，之前北院曾請5立委到庭勘驗，是5人自動放棄，後來發現勘驗結果對己不利，就重新要求勘驗，實在沒道理，也是對自訴人的不尊重，因為自訴人還得再來。他強調，勘驗是要讓法官以自身「直接感受」證據，不是當事人要求記什麼，法官就得記。

法官說，「陳玉珍具狀抗辯，稱這是政治爭議，應由立法院紀律委員會審理。」問自訴人有什麼意見？楊貴智則表示，本案是不是政治爭議，和被告的行為在《刑法》上的評價，是兩個獨立問題，並非政治爭議就可以攻擊別人，過去司法見解也明確表示，立委言論免責權有其界限，絕對不包含肢體攻擊。

陳玉珍旋即回防，「看了影片就會知道，我沒有意圖傷害兩名綠委，現場的狀況是，一大堆椅子倒了，我也摔到腦震盪…陳培瑜說我攻擊她，但實際上是我被陳培瑜壓著，媒體拍攝的影片不會造假。當天有很多拍攝角度，從不同角度可以說明，事情不是像她們控訴的那個樣子。」

綠委陳培瑜(左)、林宜瑾(中)和委任律師到台北地院出庭，怒控藍委陳玉珍等人在立院施暴。侯柏青攝

鬥嘴鼓！林憶君偷酸民進黨

被告律師團則質疑，當天是民進黨立委非法佔領議場，國民黨委員是要排除非法侵害，讓立法院院長韓國瑜可以正常開會，但排除後，仍有少數綠委繼續干擾議事。陳玉珍的委任律師加碼提出國民黨立委錄製的影片，強調這是藍委羅廷瑋把手機拿到丁學忠拍攝的畫面，足以證明陳玉珍從頭到尾沒有碰到林宜瑾。

徐巧芯也反轟，當天是民進黨「強行闖入議場」占領主席台，讓議事沒辦法進行，她沒有和林宜瑾或陳培瑜起衝突，但在議事攻防時，為了保護各政黨立委不要受到更多傷害，才接近提醒陳培瑜，其倒臥在地上的行為可能會造成受傷，而她也不否認，這一系列的協助行為可能會有肢體接觸。

翁曉玲則強調，沒有傷害任何人，和林宜瑾等人的肢體接觸，是為了保護陳玉珍和陳培瑜不要受傷，「我們是出於保護她們的想法，畢竟她們倒臥在地，怕她們被踩到，所以扶她們起來。我沒有任何壓制行為」

邱若華否認和陳培瑜起衝突，「陳培瑜壓著陳玉珍，兩人在地上，如果還有其他立委往前擠，可能會害兩人撞到椅子，為了保護兩人，才會把陳培瑜移走。」白委林憶君則偷酸民進黨，強調當天是綠委先發動占領主席台，「對於『少數黨』的杯葛，『多數黨』會發動排除，過往民進黨也是用這樣的作為強制排除在野黨…」

民眾黨立委林憶君開庭偷酸民進黨。資料照。李政龍攝

對造律師楊貴智當庭回嘴，強調被告們和律師一邊說當天沒有爭議，又說在爭議過程為了保護兩名綠委，才會做出讓自訴人（兩名綠委）指責的行為，陳述根本是前後矛盾。

而法官在討論「不爭執事項」時，雙方又有歧見。陳玉珍則要求法官在筆錄加入，綠委是「破窗而入」，「非法闖入」；翁曉玲則加碼說，民進黨未經院會同意「擅自破壞門窗闖入議場」是違法進入，林憶君則指綠委是「凌晨非開會時間闖入」。對造律師楊貴智冷冷地說，只能接受「開會前進入」這個字眼。

此外，兩名綠委聲請傳喚林宜瑾助理鐘晨屹、民進黨立委王正旭作證，藍白立委則要求傳喚林宜瑾、陳培瑜作證；不過，藍白對綠委的聲請有意見，強調鐘晨屹是在林宜瑾被拖離後前往照顧，王正旭則不在主席台上，沒在陳培瑜旁邊，根本沒必要傳喚。雙方各說各話。

立委徐巧芯拒絕和綠委調解。李政龍攝

4立委願調解「她」悍拒

法官指出，是否傳喚將由合議庭評議決定，轉而問兩造有沒有和解意願，對造律師楊貴智表示「目前沒有」，如果對方提出方案可以溝通看看。

陳玉珍幽幽地說，她有和解意願，強調自己和陳培瑜、林宜瑾是立法院的同事，之前碰到面的時候，她有和陳培瑜等人提到「法院負擔已經很重了，如果不追究可以節省司法資源」，陳玉珍說，自己有和解意願，對方請她直接跟律師談，她則建議由法院試行調解，「事涉政治」可以用不公開方式調解。

楊貴智則表示，自訴人並沒有拒絕協商，但對方應先提和解方案；法官另詢問其他4名被告有沒有意願調解，唯獨徐巧芯拒絕。法官則緩頰說「可以思考一下再提出。」

陳玉珍在庭訊後表示，法院有很多重要的事要審理，例如現在詐騙案猖獗，立法院衝突應回歸內部的紀律委員會等相關單位處理，立委要努力減輕法院負擔，雖然和民進黨政治立場不同，但也不是仇人，不希望任何人受傷，只是「他們要佔主席台，我們要開會」而已。

不過，藍委徐巧芯出庭的態度則相當強硬，她庭前受訪時就痛斥對方「惡人先告狀」，強調陳培瑜先把腳壓在陳玉珍身上，她們怕兩人的頭撞到椅子會受傷，才會拉開陳培瑜，質疑陳「跟嬰兒一樣」又哭又鬧。她在開庭時也直嗆「沒意願談和解」。

全案改定明（2026）年1月19日再開庭，至於是否要二度勘驗錄影畫面，將待合議庭評議決定。

立委邱若華否認犯罪，但不排斥調解。資料照。廖瑞祥攝

更多太報報導

中配殺女判16年半理由曝！報復心態、患身心症……刑度接近「這案件」

閃兵案王大陸稱付360萬！ 「金額差了1百萬」檢將傳他出庭

欠10幾萬法事費！恐怖女宮主竟活活打死男信眾 最高法院判關9年半