立院擬修法放寬近親禁婚至四等親 醫示警1事「萬萬不可」：會毀了整個家庭

根據現行《民法》規定，旁系親屬在六親等（如表姪孫、表姪孫女）以內不得結婚，立法院法制局有意建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，引發外界高度討論。對此，不孕症治療權威醫師李茂盛強調「萬萬不可」，近親結婚除了倫理問題外，懷孕後寶寶更容易有先天疾病和畸形風險。

我國民國87年修正民法，基於優生學考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內。立法院法制局研析報告指出，近年多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等，因此研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

針對立法院法制局的建議修法，引法醫界人士的反對。李茂盛表示，立法院擬修法將近親結婚限制從六等親放寬至四等親，這真的「萬萬不可」，除了有倫理問題，過去也發現，表兄妹間通婚生子，會出現很多畸形兒、先天疾病，對台灣社會不好，更會浪費健保資源。

李茂盛強調，雖然現今懷孕有基因檢測，但其概率也不是100%的精確，萬一寶寶生下來有先天疾病，不但可憐，連帶整個家庭也會受到影響，每個人都得不到幸福，因此優生學有其必要。​

不過有一派人士認為，放寬近親結婚限制或許有助減緩少子化？李茂盛直言，「一點幫助都沒有」，少子化的問題並不在近親通婚，而是政府應加強托育政策、補助計畫，鼓勵年輕人早婚等等。立法應該長遠、周全，而非變來變去，否則只會對台灣社會造成更多紛亂。

