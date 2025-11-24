立院擬放寬近親結婚限制 醫：先天缺陷率風險增１倍

立法院法制局擬議修改現行法規，建議將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，此舉引發醫界強烈反對。醫師專家指出，近親結婚將大幅提高後代罹患遺傳疾病與先天畸形的風險，不僅違反倫理原則，也不符現代醫學建議。此修法建議同時挑戰華人社會傳統倫常觀念，引發各界關注。

近親結婚最大的風險是常染色體隱性疾病出現機率明顯上升。 （示意圖／Pixabay）

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，近親結婚最大的風險是常染色體隱性疾病出現機率明顯上升。他解釋，每個人平均帶有五至八個隱性致病基因，從國際數據分析，一般族群孩子的先天缺陷率約百分之二至三，而表兄妹（四親等）後代的風險則上升至百分之四至六，風險幾乎增加一倍。

張家銘進一步指出，雖然多數國家允許四親等內結婚，但均配合遺傳諮詢、特定族群隱性基因篩檢及婚前健康教育等配套措施。他強調，台灣族群存在某些高攜帶率基因，若無完善的檢測配套，「可預防的遺傳疾病」患者數量勢必增加。

家事律師田欣永認為，若放寬近親婚姻限制至四親等，配套措施必須從優生保健法上加強，例如強制接受產前健檢。他提出疑問：「由哪個單位負責？能否生育的標準為何？」這些問題都需要嚴肅討論。

另一位家事律師楊佳陵則指出，除了強制產檢可能涉及的人權問題外，還需考慮親屬間的權力關係。她表示，堂或表兄弟姊妹間的四親等算是平輩婚姻，但五親等的堂伯叔姑與姪子女、舅舅阿姨和外甥子女之間存在輩分不同的上下權力關係，可能衍生其他法律問題。對於重視家庭倫理的華人傳統觀念而言，此議題需要更多社會對話。

放寬近親婚姻限制必須從優生保健法上加強，例如強制接受產前健檢。「由哪個單位負責？能否生育的標準為何？」都需嚴肅討論。 （示意圖／Pixabay）

茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛也對修法表達反對立場。他強調，近親禁婚不僅涉及醫學倫理道德，還有社會秩序層面的考量。他警告，若修法通過，政府需有能力承擔後續可能增加的醫療及照護支出。

專家一致認為，儘管現代醫學技術發達，但近親結婚的遺傳風險仍不容忽視。若要推動此項修法，必須有完善的配套措施及更廣泛的社會共識，才能避免造成不必要的健康風險和社會問題。

