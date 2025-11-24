立院擬用「切結書」解套中配任公職？ 劉世芳駁：完全無法律效力 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨不分區立委將執行「2年條款」，提名人李貞秀預計在明年2月遞補，但其中配身分引發爭議，能否就任立委，備受關注。對此，立法院將提「中配遞補立委願簽放棄中國國籍切結書」解套，據悉李貞秀表達願意簽署，但該切結是否合乎規定，劉世芳今（24）日直指，完全沒有法律效力，因為現行《國籍法》根本沒有任何「切結書」的制度。

針對全台仍有5名具中國籍背景的中配村里長逾期未放棄外國國籍，卻未依法遭到解職，劉世芳強調，《國籍法》第20條早已明訂，公職人員一年內須放棄「中華民國以外的所有外國國籍」，行政院112年函示亦清楚指出，外國國籍當然包含中華人民共和國國籍。

劉世芳認為，若在野黨主張修法，還只針對中國籍配偶或中配另設特別條款，不僅怪異，更形同特權立法，完全不符平等原則。她強調，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍者，「若你特別做一個針對中配的條款，那是非常奇怪的特權法」。

劉世芳重申，內政部依《國籍法》要求地方縣市在期限內辦理中配村里長解職，但截至今年5月底，仍有5個鄉鎮區公所怠於作業，台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府也未落實督導。她強調，內政部多次行文催辦未果，已將上述9個機關函送監察院查處。

至於立法院有意將提出「中配遞補立委願簽放棄中國國籍切結書」一事，劉世芳則回應，該切結完全沒有法律效力，因為現行《國籍法》根本沒有任何「切結書」的制度。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

