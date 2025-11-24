立院擬鬆綁禁婚親等？專家喊「萬萬不可」：恐易生畸形兒

茂盛醫院院長李茂盛認為，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親「萬萬不可」，除了有倫理問題，更可能增加畸形兒、先天疾病風險。茂盛醫院提供



立法院法制局建議修正《民法》，將近親結婚限制從現行「旁系血親六等親內不得結婚」（如表姪孫、表姪孫女）放寬至四等親，引發各界熱議。不過，不孕症治療權威、茂盛醫院院長李茂盛強烈反對，直言此舉「萬萬不可」，不僅涉及倫理問題，寶寶更容易有先天疾病、畸形風險。

我國於1998年修正《民法》，基於優生學考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內。立法院法制局研析報告指出，近年多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等，因此研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

報告指出，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少與親戚往來，可能在不知情的情況下誤觸近親禁婚規定，導致婚姻無效。隨著醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。

然而，李茂盛對此持嚴正反對立場。他指出，過去臨床經驗顯示，表兄妹間通婚生子，畸形與先天疾病發生率明顯偏高，對家庭與社會都是沉重負擔，「這對台灣社會不好，也是在浪費健保資源。」他強調，雖然現今有基因檢測，但也不是100％精準，萬一寶寶生下來有先天疾病，整個家庭也受影響，每個人都得不到幸福。

對於外界認為放寬近親結婚可能有助緩解少子化，李茂盛也直言「一點幫助都沒有」，指出少子化問題根本不在此，而是政府應從托育政策、補助機制與婚育支持著手，鼓勵年輕人能夠早一點結婚，搭配鼓勵的政策，才是解決少子化的主要方法。

