立院攜手馬祖酒廠推全新紀念酒 梅花搭配藍眼淚造型超吸睛

立法院新款紀念酒今天(25日)正式亮相。適逢馬祖酒廠建廠70週年，立法院首度與該廠合作，推出全新「立法院專供紀念酒」，以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情「藍眼淚」與傳統工藝，為立院專供酒系列再添嶄新篇章。

立法院表示，馬祖酒廠承襲70年釀酒底蘊，嚴選珍稀陳年酒液，遵循傳統純糧固態發酵與蒸餾工法，在東引島獨有花崗岩坑道中，承受海風、鹹霧與晝夜溫差洗禮，歷經10年以上靜置熟成，充分體現陳年高粱「以歲月成就風味」的不凡價值。

立法院指出，本次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春、夏之際的夜海奇景「藍眼淚」，象徵時間、海洋與島嶼風土對酒液的長年涵養。瓶頭整體設計則以我國國花梅花為造型，其中的晶透流沙隨著角度緩緩流動，更顯雅致脫俗。

立法院也表示，本次新款專供酒香氣初聞細緻淡雅，穀糧芬芳隨之而起，繼而浮現熟果、蜜香與堅果調性；入口圓潤柔和，酒體厚實卻不張揚，中段展現老酒獨有的沉穩與平衡，尾韻綿長清雅，回甘悠遠，正如國會運作精神，「折衝民意、兼容並蓄」。在舉杯致意之際，以此梅花高粱所敬的不僅是一盞醇厚佳釀、國會交流的真摯情誼，更是對國家所託、對民之所向的莊重回應。

立法院也說明，本次推出的立法院專供紀念酒依循既有慣例，主要作為公務禮儀餽贈及國會交流場合之用，首批於聖誕節正式發表，元旦後開放立委預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購，期盼透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。

