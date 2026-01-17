立院收到黃國昌等6位民眾黨立委辭職書 未包含陳昭姿

民眾黨不分區立委共8位，前立委吳春城因壯世代爭議提早1年請辭，由東吳大學政治系教授劉書彬遞民眾黨前主席柯文哲2024年競選總統時，提出不分區立委「2年條款」。民眾黨立委黃國昌等6人在2年屆滿前，已將辭職書已送抵立法院，但未包含立委陳昭姿；而立法院人事處的查照案，將列下周二程序委員會議程。

民眾黨不分區立委共8位，前立委吳春城因壯世代爭議提早1年請辭，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補、任期至明年。其餘黃國昌、黃珊珊、林國成、麥玉珍、陳昭姿、林憶君、張啓楷等7人，任期至今年1月31日，需於2月1日請辭。



民眾黨主席黃國昌為貫徹2年條款，之前接受網路節目專訪表示，他已簽署辭職書，任期到1月底，民眾黨立法院黨團也會收取其他立委的辭職書；但陳昭姿部分比較特別，會由陳昭姿跟柯文哲處理。



陳昭姿8日受訪時說，她跟柯文哲簽的不是2年條款，她是簽代理孕母法案通過後離任的條款，若法案1年就通過，她也可以離職。柯文哲9日證實，他答應陳昭姿完成代理孕母法案，並在任內推行完畢。



據了解，陳昭姿並未簽署辭職書，而黃國昌等6立委於5日簽署的辭職書，已送抵立法院人事處，此查照案將列入下週二程序委員會議程。



依據公職人員選舉罷免法規定，全國不分區及僑居國外國民選出者，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記之候選人名單按順位依序遞補；立法委員之遞補，應自立法院註銷名籍公函送達之日起15日內，由中央選舉委員會公告遞補名單。