立院新修財劃法 南部綠委：支持政院版公平分配
（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，民進黨多名南部立委今天召開記者會，表達南部縣市心聲。民進黨高市立委邱議瑩、賴瑞隆等人批藍白財劃法獨厚台北，支持政院版重建公平分配。
邱議瑩認為財劃法「獨厚台北市」，她以統籌分配款為例，台北市分配到新台幣707億，高雄只有507億，但高雄市土地面積比台北大11倍，人口多了20萬，工廠又大部分在高雄，質疑「台北市憑什麼分配到這麼多錢？」
她再以行政院主計總處統計的「全台工業跟服務業生產總額」為例，全台灣是42兆，按照財劃法分配比例，台北市可以分得9.5兆，而高雄市只分到4.7兆，原因是許多公司營業總部設在台北，但污染卻留在高雄、屏東等中南部縣市。
賴瑞隆表示，以台南、高雄、屏東為例，台北市增加400多億，但高雄卻實質損失200億，台南與屏東同樣受到重傷，財劃法從去年到今年2次重修都被漠視犧牲，「南部人不是塑膠做的！」藍白財劃法重北輕南，南部人絕不接受。
賴瑞隆強調，立法院藍白國會必須重新修正財劃法，還給南部人民公平正義。賴瑞隆也譴責柯志恩犧牲高雄、傷害高雄還想選舉，高雄人絕不接受。
許智傑也不滿二修財劃法迫中央舉債，藍白還要求中央刪減預算，「難道要刪國防、教育及治水預算嗎？」他堅定支持行政院版本，捍衛國家財政安全與南部未來。
林岱樺指出，此次修法雖加入「補助款不得低於今年及過去十年平均」條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公的結構完全沒有解決。南部地區土地廣、人口老化快、產業結構不同，若仍用北部導向公式，財政落差只會擴大。
林岱樺呼籲各界支持行政院版財劃法，因為該版本納入土地面積、生態保育、農業人口、高齡與幼年人口等指標，也將工業從業人口列入考量，更能回應高雄等承擔空污、水電負載的城市需求。（編輯：龍柏安）1141119
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 23 小時前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？
中日關係因為日本新首相高市早苗的「台灣有事」發言而迅速惡化，隨後中國政府發布各種警告。兩國關係會否進一步惡化？如何收尾？DW採訪在東京的中日關係學者等多名專家，提出分析。德國之聲 ・ 2 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 6 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 4 小時前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 1 天前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 21 小時前
雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
中部中心/ 蔡松霖 雲林報導雲林斗六市，雲科大旁的透天厝住宅區，18日晚間9點多傳出火警，火舌猛烈從3樓竄出，火光在黑夜裡十分嚇人，所幸屋內3人及時逃出，其中2人嗆傷送醫。住宅區暗夜惡火，火舌不斷從屋內竄出，火勢猛烈，燒得劈哩啪啦，紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人，鄰居聞到燒焦味紛紛出門探看。聲源：附近住戶：「他們朋友也住樓上啦。」雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人（圖／民視新聞）火舌直接從3樓飛竄，18日晚間9點多，警消獲報，雲林斗六市仁愛路一處社區型的透天厝住宅發生火警，由於是連棟社區，擔心火勢延燒波及其他民宅，趕緊先疏散社區住戶，並加派總計11輛各式救災車輛及1輛救護車到場。發現起火戶3樓火舌冒出：「雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，到達現場後立即疏散現場民眾，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，起火戶有2名民眾輕微嗆傷送醫，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，沒有大礙。」斗六市仁愛路連棟社區發生火警消防隊抵達趕緊先疏散社區住戶（圖／民視新聞）疑似3樓起火向上竄燒，4樓加蓋完全遭火舌吞噬。還好屋主及2名住戶共3人，及時逃到屋外，其中2名男性住戶吸到濃煙，預防性送醫觀察，幸好沒有大礙，消防人員20分鐘內控制火勢。3至4樓燃燒面積約50平方公尺。確切的火警原因仍待火調人員進一步釐清。雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 ２人嗆傷送醫（圖／民視新聞）原文出處：雲林科技大學旁民宅傳火警 2男嗆傷送醫 更多民視新聞報導濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救國3龍井段東側山坡「雜草狂燒」 火勢現場畫面曝光民視影音 ・ 2 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 1 天前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前