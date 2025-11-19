立院新修財劃法 陳其邁：不問病症就給藥令硬吞

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市長陳其邁今天談及立法院新修財劃法議題時說，國會不問地方政府意見，要如何對症下藥，直接給藥卻要病人或地方政府硬吞，「難道地方政府意見都不重要嗎？」連問都沒問。

立法院14日三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院長卓榮泰昨天說，依中國國民黨版財劃法，行政院窒礙難行，編不出預算、無法執行。

具醫學背景的陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，到醫院看病，總要問一下病人症狀再對症下藥，國民黨上次修法時，立法院邀他列席，他卻無法上台表示意見，這次修法更是什麼都沒有，突然突襲通過。

他說，高雄希望統籌分配款、一般性補助與計畫性補助加起來不少於去年，「這是很卑微的要求，我們也沒有多要」，如果這3項能確保不低於去年標準，地方政府推動重大建設時，才能預估及計算未來財政需求。

陳其邁表示，如果依國民黨版本，高雄捷運紫線等重大捷運路網建設經費就沒著落，計畫型補助去年新台幣2954億元，一下子中央預算剩303億元，總和減少一定排擠南部重大政策，尤其是高雄。

陳其邁呼籲高雄選出的立法委員支持行政院版本，不要支持國民黨版本，也希望立委都表態；他曾在修法前提醒國民黨籍立委柯志恩注意土地面積和污染問題，柯志恩說好，卻支持國民黨版本，令人不以為然。

柯志恩告訴中央社記者，土地面積不是沒放入指標，只是考量如花蓮縣、新北市與高雄面積廣大，比例過高會造成其他面積相對小的縣市不公平。

至於污染狀況，柯志恩說，陳其邁曾表達碳費應用在支持產業減碳，她也認同，支持以其他條例處理，「現在批評財劃法未納指標，難道是否認過去自己的主張？」行政院稱將提修法版本，就看是否納入陳其邁主張的指標。

行政院預計20日提行政院版財劃法部分條文修正草案。（編輯：李明宗） 1141119