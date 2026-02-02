立院新會期報到！「這人」又搶頭香

▲立法院新會期報到，綠委郭國文一早就來排隊。（圖／何哲欣攝，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] 立法院上會期延會到上周五才散會，今（2）日又是第五會期報到日，8點還沒到，就有綠委郭國文、藍委陳永康、藍委洪孟楷、藍委張智倫等人準備報到，最後由郭國文搶到頭香。去年9月1日第四會期報到，也是由郭國文搶到頭香。

郭國文受訪說，今天開始是第五會期，接下來會遇到農曆新年，民眾黨也會有新科立委報到，期待立法院有新的氣象，上會期立法院沒有審完總預算，希望新的會期也可以審完舊預算。

洪孟楷受訪說，新的會期是新的責任開始，希望朝野都要共同努力，年關將近，但台灣詐騙問題仍相當嚴重，被詐騙的金額不斷上升，但政府不能只讓人民自求多福，新會期希望朝野、行政院，都能一起努力，繼續推出打詐版本，他也會提案修法，增加使用鞭刑。

此外，民眾黨主席黃國昌等人請辭立委，中選會1日也公告，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人，遞補當選民眾黨不分區立委。立院人士表示，這6人會在3日先宣誓就職，才能報到，因此不會在今天完成報到手續。

根據《立法院職權行使法》，「立法委員應分別於每年二月一日及九月一日起報到，開議日由各黨團協商決定之。但經總統解散時，由新任委員於選舉結果公告後第三日起報到，第十日開議。前項報到及出席會議，應由委員親自為之。」

立委報到後，還須經朝野協商，才能確定開議日，並邀請行政院長施政報告。

