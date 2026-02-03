立院新會期綠白合？綠委喊話新立委支持預算付委：相信未來有合作的機會

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委王義川日前在三立新聞「驚爆新聞線」節目指出，有民眾黨立委致電給他，希望「以後事情好好講，不要這麼大聲」，也被解讀為是候任民眾黨團總召的陳清龍。民進黨立委李坤城今（2）日指出，黃國昌擔任民眾黨總召時關上與綠營協商的大門，希望綠白之間有機會協調；黨團書記長陳培瑜也指出，只要白營立委願意支持預算付委，相信未來有綠白合作的機會。

李坤城表示，不論是民眾黨或是國民黨，民進黨都希望在新的會期開始，跟新人能夠有非常順暢的溝通管道。他批評，黃國昌前委員在擔任民眾黨黨團總召時，關上了與民進黨協商的大門，希望民眾黨新任的立委加入之後有這個機會把關閉的大門再次打開。他表示，希望不論是預算案或是法律案，都有機會溝通跟協調，這會是良性循環的第一步。

廣告 廣告

陳培瑜則表示，剛開議還是充滿期待，她指出，程序委員會就有一票非常關鍵的民眾黨委員。只要在相關程序案可以讓預算付委審查，就有可能「綠白合」。希望在未來的程序委員會可以看到民眾黨關鍵一票支持總預算、國防預算付委。

陳培瑜指出，至於所有委員的私交、通電話等都是正常的事情。就像自己的辦公室在九樓，也即將迎來兩位新的民眾黨立委，一位就是李貞秀，另一位等一下會去認識，也相信兩位新立委在過去的實習當中已經熟悉相關的意識規則。「只要他們願意在程序委員會表達支持，未來在議案、在預算上我相信都有綠白合作的機會」。她強調，綠白合不是為了政治利益，是為了讓總預算、國防預算付委，讓人民在意的事情可以實質推進。

李坤城表示，黃國昌擔任民眾黨總召時關上與綠營協商的大門，希望綠白之間有機會協調。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

游顥1句話惹怒綠！藍綠女立委爆推擠 王義川痛罵陳玉珍：中國人走開

陳培瑜談中天條款修法 陳玉珍台下頻插嘴！韓國瑜發聲制止她：請尊重

協商無共識！綠批助理費除罪化過水協商 牛煦庭：不會借屍還魂自肥法案

翁曉玲邀綠委頒「最佳夥伴獎」給黃國昌！莊瑞雄：跟你們合作無間被罵死

