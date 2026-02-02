立院新會期轉向綠白合？邱慧洳：民眾黨開大門走大路

即將成為民眾黨團幹事長的準立委邱慧洳，受訪時面對接下來「綠白合」的可能性強調，民眾黨完全「開大門、走大路」；呼籲外界別以攻擊性言語來見縫插針。（圖：邱慧洳臉書）

立法院今天（2日）新會期報到。即將在明天宣誓遞補立委、成為民眾黨團幹事長的準立委邱慧洳，被問到立院未來是否可能「綠白合」?她強調，民眾黨完全「開大門、走大路」，呼籲外界別以攻擊性言語來見縫插針。（張柏仲報導）

面對民眾黨未來是否可能轉向「綠白合」？邱慧洳說民眾黨團完全秉持著「開大門、走大路」的心情來和藍綠兩政黨溝通，也希望不管是藍或是綠、也能夠抱持這樣的心情，而且在態度上也應該理性溫和，不要使用一些攻擊性的言語，或者是一些挑撥離間的方式來見縫插針。

廣告 廣告

有關自己就任後最想推動的優先法案，邱慧洳表示自己具備護理人員身分，因此當然希望提出能夠改善護理人員低薪、過勞及勞動條件過差的問題優選法案。

至於將同時就任立委的陸配李貞秀涉及國籍爭議，邱慧洳說李貞秀的國籍問題，民眾黨中央應該會有一個更完善、更周全的回應，可以等黨中央或是當事人李貞秀本於自己的立場來為自己發聲。

邱慧洳強調大家如果想了解這個問題，建議大家稍安勿燥，等民眾黨中央進一步公布更完整、更全面的應對作法出爐後再說。