立院新會期郭國文再搶頭香 3爭議法案政院擬「不副署」

立法院新會期今（2）天展開報到，民進黨立委郭國文再度搶到頭香，不過立院上週五前一會期結束時，才通過了助理費、衛廣法、不當黨產條例等三項修法，如今行政院認為具有高度爭議，因此傳出會再度以不副署的方式因應。另外，總預算與國防特別預算還在立院卡關，預計本會期朝野攻防依舊激烈。

今天是立法院第十一屆第五會期的報到日，民進黨立委郭國文一早6點45分就抵達立法院，再度搶到報到的頭香，不過新會期立院的朝野僵局依舊未解，尤其在上週五上個會期落幕時，院會通過有關助理費、不當黨產條例以及衛廣法的修法，現在行政院卻覺得這三項法律都具有高度爭議，傳出會再度以不副署的方式來因應。

國民黨立委洪孟楷痛批，如果立法院三讀通過的法案因為民進黨團不同意、行政院不同意，就要用不副署或是用不公告的方式，那是已經把不副署當成是法令自助餐了嗎？他也質疑，行政院高興就通過，不高興就不通過，「是徹底要把立法院踐踏矮化嗎」？

民進黨立委陳培瑜則說，行政院的不副署態度黨團目前是支持的，因為確實討論的時間過少，而且都是抽出逕付二讀，所以絕對支持行政院的做法，她也公開呼籲在野黨團，在新的會期不要再只提出有利國民黨或民眾黨的爭議法案。

另外，在本會期立院還要關注的焦點，就是總預算案以及1.25兆的國防特別預算到底何時會完成審議，尤其在國防特別預算部分，目前僅民眾黨團版本付委審查，行政院版還是被丟包，民進黨立委也對此表達不滿。而在總預算的部分，傳出新會期國民黨團依舊只把718億民生相關預算列為優先法案，因此總預算什麼時候審查，也將是新會期的攻防焦點。

