立院新會期2/24開議 邀卓榮泰3/3報告台美關稅

朝野協商達成共識，施政報告與台美關稅報告分開報告。（資料照片／張哲偉攝）





立法院朝野黨團今天（28日）協商達成共識，第5會期將於2月24日正式開議。當天下午，行政院長卓榮泰將率同各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告，並接受立委質詢；另訂於3月3日，邀請卓榮泰再次率相關部會首長到院，就台美關稅談判結果及其對國內產業影響進行專案報告並備質詢。

此次協商由立法院長韓國瑜召集，除研商公職人員選舉罷免法部分條文修正草案外，朝野也針對台美關稅談判後續監督機制展開討論。鑑於台美關稅談判已達成協議，台灣民眾黨立法院黨團提案，建請立法院會作成決議，要求行政院長於1個月內，率同相關部會就談判進程、政策方針、談判原則及產業衝擊評估提出專案報告。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，既然新會期確定於2月24日開議，建議卓榮泰當天下午進行施政報告時，一併就台美關稅談判進行說明，認為這是最有效率的作法。

不過，民眾黨團副總召張啓楷強調，施政報告與專案報告性質不同，民眾黨團堅持兩者應分開進行，才能確保國會監督的完整性；國民黨立法院黨團總召傅崐萁也表示，目前外界對台美關稅談判內容幾乎一無所知，在野黨難以表達意見，更無從進行審查，行政院長赴立法院報告，不只是對國會交代，更是向全民說清楚談判全貌。

經韓國瑜詢問各黨團意見後，朝野一致同意新會期於2月24日開議，並敲定相關議程安排。依協商結論，2月24日上午10點舉行第5會期第1次會議，處理相關議案，下午由卓榮泰率行政院各部會首長列席，進行施政方針及施政報告，並隨即展開政黨質詢。

另於3月3日，卓榮泰將再度赴立法院，就台美關稅談判結果及其影響提出專案報告並接受質詢。質詢名額分配為國民黨團10人、民進黨團10人、民眾黨團2人。此外，第5會期各常設委員會召集委員選舉，則訂於3月11日舉行。

