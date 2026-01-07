立院明審人工生殖法！民團憂遭「打包硬闖」 石崇良：政院版未納代孕

衛福部長石崇良今（1/7）上午針對《人工生殖法》回應，由於國內仍有爭議，行政院版修法草案並未納入代理孕母。游騰傑攝



立法院衛環委員會明（1/8）日將審查《人工生殖法》修法，民間團體今（1/7）日召開記者會質疑，立法院恐在聯席會議後，將多達19個版本的修法草案「打包」送出委員會，直接進入朝野協商，批評黑箱運作恐涉及利益交換，弱勢女性的「子宮權」恐遭犧牲。對此，衛福部長石崇良今日上午回應指出，行政院版修法草案並未納入代理孕母，國內仍有爭議，將待明日進入委員會審查後，再與各委員及黨團討論。

立法院衛環委員會預計於明日審查《人工生殖法》修法，多個民間團體今日召開記者會示警，據傳聞明天衛環委員會可能在聯席會議後，將多達19個版本、內容高度複雜的修法草案「打包送出委員會」，直接進入朝野協商。民團質疑，若立院採取「打包協商」的黑箱模式強行推動修法，背後恐涉及利益交換，直言弱勢女性的「子宮權」恐成為政治交易下的犧牲品。

對此，衛福部長石崇良今日上午受訪時表示，行政院提出的《人工生殖法》修法版本並未納入代理孕母相關規範。至於未來是否推動代理孕母制度，石崇良指出，國內仍存有高度爭議，因此政院版草案沒有納入，相關議題將待明日進入委員會審查後，再與各委員及黨團進一步討論。

石崇良強調，《人工生殖法》修法已討論多年，許多條文確實有與時俱進的必要，特別是經人工生殖方式出生兒童的權益保障，將以兒童最佳利益的考量進行修法，明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，修法也放寬與其他國家和世界潮流一致，增加18歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。

