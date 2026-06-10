立院明審《刑訴法》修正案成「柯文哲條款」？白主席回應了

民眾黨立院黨團提出《刑事訴訟法》修正草案，被外界質疑是為民眾黨創黨主席柯文哲量身定做的「柯文哲條款」。（中時資料照，民眾黨提供）

立院司法法制委員會明（11日）要審查民眾黨團提出的《刑事訴訟法》部分條文修正草案，由於要刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，被外界質疑是為民眾黨創黨主席柯文哲量身定做的「柯文哲條款」。民眾黨主席黃國昌今（10日）說明，該修正案是要避免押人取供、侵害人權，且時任立委的賴清德總統2008年提出修正草案，比民眾黨版本幅度更大，卻未看見綠營出來批評。

民眾黨立院黨團拋出多項《刑訴法》修正案，包括第101條「刪除串證羈押要件」、第108條「大幅縮短羈押期限」、第93條「提前計算24小時羈押聲請期間」、第100條之3「禁止檢察官夜間訊問」、第413條要求抗告審應自為裁定，且未傳喚被告到庭，不得作出較原裁定不利的決定。由於多項內容與柯文哲深陷的京華城案、政治獻金案狀況相似，所以被外界質疑是「柯文哲條款」。

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面對明（11日）立院司法法制委員會將審《刑訴法》修正案，被外界質疑是「柯文哲條款」？黃國昌今（10日）於廣播節目《千秋萬事》中表示，這又是民進黨搞認知作戰，特別想刻意把《刑訴法》修法跟柯文哲、人民深惡痛絕的詐騙掛勾在一起。

黃國昌提及，民眾黨這次推出的《刑訴法》修正草案，基本上是要避免押人取供、侵害人權，且賴清德2008年擔任立委時提出的《刑訴法》修正草案，對於羈押要件跟期間比民眾黨版本幅度還要大，當初賴主張檢察官在偵查期間的羈押最多10天，這次民眾黨提出的則未動到羈押期間。

黃國昌指出，至於刪掉「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，是因為美國羈押制度中哪有勾串共犯、證人之虞？基本上要把一個人押起來，就是怕該人跑掉或繼續傷害他人，並非羈押起來當作刑事偵查手段，將押人當作取供手段，「這件事情民進黨不知道嗎？民進黨知道且很清楚，否則2008年賴清德怎麼會提這樣的《刑訴法》修正草案？」

黃國昌說，更可笑的事情是，2008年賴清德提《刑訴法》修正草案時，綠媒跟綠營是一片鼓掌拍手叫好，當時並未看見《自由時報》嚴厲批評「民進黨提出幫罪犯說話的法案」，更沒有批評賴清德提的法案。

黃國昌認為，民進黨試圖把《刑訴法》修法跟詐團連結在一起，但現在《刑訴法》運作下，「民進黨想要押的人就可以押，但民進黨想放的人，即使被判決有罪確定，現在也在外面逍遙自在。」

黃舉例，最明顯例子就是連一鮑魚前負責人鍾文智，詐騙、洗錢罪大惡極，之前還逃跑過，結果審判過程當中，綠委蔡易餘前仆後繼幫該詐騙犯推動修法，就是要放鍾文智一馬，「這件事情被我揭發、擋下來，判決確定喔，人還是跑了。」結果民進黨現在仍有臉把《刑訴法》修正跟縱放詐騙犯連結在一起。

黃國昌稱，針對詐騙犯部分，立院前陣子才完成修《刑事訴訟法》，允許對詐騙犯等進行「重罪預防性羈押」，就是不要讓這些人一騙再騙，「真正縱放詐騙犯的人，我講一句不客氣的，不就是民進黨政府嗎？只要是綠友友、民進黨權貴，現在這套羈押制度對他們來說一點意義都沒有。」前陣子最可笑的就是欠國家1.7億吳乃仁，也是當初賴清德用政治生命保證清白的吳乃仁，被下令拘提卻抓不到人，「你有沒有發現，從那天新聞完了以後，就沒有然後了？」

主持人王淺秋也說，所謂「幫柯文哲開後門」，但就算通過修法，也不會溯及既往。黃國昌直言，「當然啊！」事實上柯文哲該被押的也被押了，押了一年多，且當初研擬該法案時，很多是過去推動民間司改者提出的建議，但過去民間司改朋友的理想，隨著民進黨掌握權力，現在一堆人都當大官了，也早就忘了。

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