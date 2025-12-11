立院明日恐表決停砍公教退俸替代率 銓敘部長：年金將提早3-4年破產

考試院銓敘部部長施能傑反對公教年金停砍 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於國民黨團提案停砍公教人員所得替代率、並恢復退休人員與現職人員一併調薪，朝野黨團今(11)日協商無共識，院長韓國瑜裁示送院會處理。最快明日院會可能進行二、三讀表決大戰。銓敘部長施能傑則批評，修法除了讓年金可能提早3-4年破產，且要跟著現職人員跟著CPI及現職人員調薪，將讓離退的人反而調的比現職人員還高，更不應該。

繼去年停砍退休警消退俸所得替代率後，國民黨團再度針對公教人員年金停砍提出修正案，並獲得原來持保留態度的民眾黨團支持。年金改革最早考試院版本是從本俸2倍的8成為基礎，每年減少1%。但2017年民進黨立委認為太保守，修成7.5成，並每年減少1.5%，於2018年7月上路。另外，也將退休人員的退俸與現職人員調薪脫鉤，改為根據當 CPI 累計成長率達到正負 5% 時應予調整。

不過，國民黨團則提案，除了將年底開始停砍所得替代率外，也將年金重新隨同在職人員薪俸調整，也就是現職人員本俸提高，退休人員的本俸也跟著提高，並停止所得替代率之逐年降低。

對此，韓國瑜今日上午9時舉行黨團協商，研商：

一、繼續研商「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案。

二、研商「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」等案。（國民黨黨團提議）

三、研商「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第六十七條條文修正草案」等案。（國民黨黨團提議）

四、研商「青年發展基本法草案」等案。（台灣民眾黨黨團提議）

對於公教退俸停砍所得替代率，國民黨團書記長羅智強說，停砍所得替代率則是阻止灰犀牛繼續前進。國考報考人數已經從30萬人跌到去年的16萬人、今年的11萬人。停砍不是回到2018年的水準，而是砍過頭造成文官崩壞、老師找不到人。

柯建銘則說，他贊成公教人員是國家重要基地，但請不要忘記年改再改回來會造成年金破產與公平性問題。民進黨無法接受。

民眾黨團副總召張啓楷說，他要提醒民進黨不是改回來，是停砍，因為砍太多了。現在砍的大概是公教人員的1/3退休俸。當初考試院提的是8成，每年砍1%，結果民進黨多數砍過頭了。從7成5開始砍，每一年1.5%。民眾黨團的民調連年輕人都支持的。民眾黨要求從今年底不要再砍了，沒有要恢復，另外，物價調整只要累計超過5%，就要調多少。

考試院秘書長劉建忻則說，現在各職業別保險退輔基金都有不足額提撥，這個是制度一開始就有的，所以造成潛藏債務。如果這次修法，就會造成退輔基金提前用完。他們無法支持這個修法方向。

銓敘部長施能傑說，現在就是不足額提撥，即時沒有這次停止調降，基金也會在138年破產。現在再往前停止調降，他們估算會提早3-4年破產。另外，現在設計是退休者跟著CPI走，但如果把跟著現職人員調薪，他建議真的不可行、也不應該。如果要隨CPI走又跟著現職人員調薪，那更是讓離退的人反而調的比現職人員還高，這是更不應該的。

韓國瑜最後則宣告，此案沒辦法達成共識，全部送院會處理。另外，第四案無法達成共識，繼續處理。

另外，今日會議一開始民進黨團幹事長鍾佳濱抗議排早上9時，造成相關委員會的委員無法來開會。而他昨天打電話給院長，院長也不接電話。他也質疑秘書長周萬來是要躲司法及法制委員會關於公費助理報告案才安排這個議程。

羅智強則回嗆，早上開會也那麼多藉口，他也搞不太懂。他要反擊的鍾佳濱不要插嘴，最起碼小學生規則懂一點，「安靜、乖乖」。委員會質詢本就跑來跑去的，你要下來講個話，請別人代召委就好，「真的，早上排不起來，跟院長講一聲。」

立法院秘書長周萬來說，黨團協商議程安排從來不是秘書長安排的，由院長與議事處管控。就法言法，黨鞭才開始參加黨團協商的，從這一屆後來才有相關委員會來的。

韓國瑜也說，絕對沒有任何刻意要閃躲委員會的報告，一點都沒有。今日早上題目非常多所以9點來開會，沒有什麼陰謀，千萬不要誤會。

至於協商到鄭天財、高金素梅、盧縣一、伍麗華等原住民立委提出的選罷法修正草案，關於保障原住民秘密投票、及補選事項，高金素梅說，憲法增修條文保障原住民參政權，擁有額外代表權，一般選區缺額一席即補選，但原住民選區卻得缺額兩席才能補選。她希望能讓兩者公平對待。

不過，朝野立委協商對於補選方式，沒有共識。韓國瑜說，下次繼續協商。但高金素梅則說，希望沒有意見就表決啦。

而民進黨團總召柯建銘則直接呼應，可以把這些條文直接送院會處理。

國民黨團總召傅崐萁也說，既然三個黨都不反對原住民出缺要補選，就交院會處理。沒有共識部分就暫不處理。

但韓國瑜則說，原住民案沒有達成共識，全部提報院會處理。

