立院明法案大清倉 黨產、中天條款、住宅法有望闖關

立法院會本會期將於1月31日屆滿，明天(30日)是本會期最後一次院會，外界預料將上演「法案大清倉」表決大戰，包括黨產條例、衛星廣電法、住宅法等案法案都可望於30日闖關通過。以下是爭議法案修法重點、朝野立場：

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例(黨產條例)》修正案

修法重點：國民黨立委游顥提案修法，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，並加嚴附隨組織定義，現行規定附隨組織指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務「或」業務經營的法人、團體或機構。修法把構成要件從「或」改成「及」。

廣告 廣告

朝野立場：民進黨質疑修法是為救國團、婦聯會解套。國民黨認為救國團為公益組織，非特定政黨專屬，應修法還救國團公道。民眾黨則認為加嚴附隨組織定義規定將導致哪些團體受影響、是否具正當性均是相當複雜的問題，仍需研議與討論。

審議法案時程：藍、白立委於去年12月2日將該案逕付二讀，目前已過1個月協商冷凍期，也經立法院長韓國瑜召集協商，可望於30日院會表決。

《衛星廣播電視法》修正案

修法重點：國民黨立委翁曉玲、陳雪生等人提案修法，其中第19條被稱為是「中天條款」，訂立「廢照或不予換照的訴訟終結前，電視台可以繼續營運」，並且「溯及既往」，適用「爭訟中案件」，被解讀是要透過修法讓中天「重新上架」。另外，現行規定黨政軍退出媒體，修法則放寬政府、政黨等得直接或間接投資電視台，至多持有該電視台1成股份，後經朝野協商，擬降為持有該電視台2%股份，並增訂違者相關處罰規定。

朝野立場：民進黨批評修法讓特定電視台得以恢復新聞頻道權利，是新聞自由倒退。國民黨則質疑國家通訊傳播委員會(NCC)利用吊銷新聞台執照權限打壓媒體，因此修法要求公開透明，為新聞自由留下生機。

審議法案時程：立法院交通委員會於去年12月22日完成衛廣法修法初審程序，該案也已經立法院長韓國瑜召集協商，可望於30日院會表決。

《住宅法》修正案

修法重點：朝野立委提案修法，提升包租代管比例以優先照顧弱勢、將社宅需求納入都市計畫評估機制。為提高房東釋出住宅、參與政策意願，提高「包租型」出租人補助金額至「代管」的2.5倍。以及提高婚育家庭社宅配比、租屋市場資訊揭露。

朝野立場：朝野原本對於婚育宅比例、社會住宅登記平台建置、租屋市場透明化等關鍵條文意見分歧，經協商後，同意社宅中應提供2成比率出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，同時有共識主管機關辦理住宅計畫及財務計畫應建置社會住宅登記平台。不過，對於「租屋市場透明化」公布租賃市場「每坪租金」等仍有疑慮。

審議法案時程：立法院於去年12月28日初審通過住宅法，該案經立法院長韓國瑜召集協商，可望於30日院會表決。

《新興計畫及新增計畫預算先行動支案》

修法重點：國民黨團提案把38項新興及新增計畫，包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，共計約新台幣718億元，提案建議先行動支相關預算。

朝野立場：民進黨堅持將今年度中央政府總預算案全案付委審查，不該挑三揀四審查部分預算案；國民黨團和民眾黨團認為應針對具急迫性及攸關民生的預算，由立法院通過部分預算案，讓行政院得以先行動支。

審查法案時程：立法院於1月16日把該案逕付二讀，由於尚未過1個月協商冷凍期限，因此無法在立法院會進行三讀程序。