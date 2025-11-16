立院明邀卓揆報告堰塞湖特別預算

立法院會十八日將邀行政院長卓榮泰列席報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」案。馬太鞍溪因兩度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，花蓮縣政府進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共二二００公噸。（花蓮縣政府提供）

記者康子仁∕台北報導

行政院會十三日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，歲出編列新台幣兩百七十億元。立法院朝野協商達成共識，十八日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備詢。財政委員會將在十九、二十日舉行聯席會議，審查特別預算案。

依據花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院會十三日通過災後重建特別預算案，將用於馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、馬太鞍溪橋搶修及復建工程、馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，以及災民中繼屋等措施。

立法院長韓國瑜十四日召集朝野黨團協商，各黨團達成共識，十八日的立法院會上午將邀卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、工程會主委陳金德及相關部會首長，列席報告重建特別預算案編製經過並備詢。

朝野黨團同意，質詢人數由國民黨團推派五人、民進黨團推派五人、民眾黨團推派一人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

財政委員會接著在十九、二十日，與內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查這項特別預算案，預算提案截止時間為十八日下午三時。

根據堰塞湖重建特別預算案，如果以部會主管經費區分，以經濟部主管九十一億元最多，用於辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等。

總歲出所需財源為兩百七十億元，另外三十億元，預留作為後續滾動式處理所需，全數將舉借債務支應。