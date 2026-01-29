立院明院會藍白恐闖關3大惡法 公督盟怒轟：為國安開後門

公督盟執行長張宏林。 圖：公民監督國會聯盟臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 明日為立法院本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套《衛星廣播電視法》修正案、意圖為涉貪立委脫罪《立法院組織法》修正案、為救國團與婦聯會黨產解套《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案等爭議法案。對此，公督盟執行長張宏林今（29)日就痛批，這三項爭議法案猶如「紅色法條」，恐為台灣民主、國安開後門，讓中共更沒阻力地對台灣介選。

張宏林表示，這幾項修法都與國家安全相關，從台灣在地媒體協力紅色產業鏈、立院助理被滲透等都是現在進行式；再者國民黨曾經是全世界最有錢的政黨，好不容易台灣透過轉型正義，回歸靠理念來吸引選民支持，如今國民黨卻想走回用錢選舉老路。

他批評，這些法案就是在破壞台灣民主，為國安開後門，讓中國紅色力量滲透台灣。張宏林更直白來說，這三項法案猶如「紅色法條」，恐為台灣民主、國安開後門，讓中共更沒阻力地對台灣介選。

張宏林直言，國民黨現在就是中共在台代理者，他們做這些事，不顧社會大眾一些意見，恐怕是心中有鬼才會這樣子執意蠻幹。他也像民眾黨喊話，選民當初是期待民眾黨扮演說公道話的第三者，但現在卻違背大家的期待，如果藍白兩黨執意要惡搞，呼籲社會大眾在年底九合一大選時一同唾棄這兩個毀憲亂政的政黨。

