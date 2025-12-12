「立院是火氣很旺的地方」 韓國瑜：需要基督徒愛與寬容、「敬神愛人」精神

立法院長韓國瑜出席2025立法院聖誕傳愛福音晚會，並與黨籍立委一同進行點燈儀式。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

聖誕節將至，國民黨立委賴士葆晚間於立院再辦聖誕傳愛福音晚會，立法院長韓國瑜也循例參加，致詞時直言，立院是火氣很旺的地方，特別需要基督徒愛與寬容，感念基督教「敬神愛人」精神，盼把上帝的愛傳到世界各角落。

韓國瑜也細數台灣過去十年來的年度代表字，包括2016苦、2017茫、2018翻、2019亂、2020疫、2021宅、2022漲、2023缺與2024貪，一大堆貪官汙吏，以及2025罷，代表政治的對立。

韓國瑜認為，過去十年年度代表字代表台灣人的心情，印證現在台灣社會瀰漫焦躁不安，更證明此時此刻台灣人民多需要基督教的精神：愛與包容、謙卑、勇敢、聖潔、付出。

今天晚會中，除韓國瑜與賴士葆，基隆市長謝國樑也現身參與，此外還有藍委翁曉玲、王鴻薇、謝衣鳯、陳玉珍、鄭天財、陳永康、鄭正鈐、黃建賓、李彥秀、謝龍介、洪孟楷、林沛祥與羅智強也到場參加。

韓國瑜說，每個來參與福音晚會的立委，都是希望秉持基督教精神在立法院把工作做更好，把基督教精神傳到台灣社會各角落，砥礪自己奮發向上、為民服務的精神，把更多的愛與包容、寬容送到台灣各個角落。

