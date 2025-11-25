立院暫緩審政院版財劃法 李慧芝籲理性審議、回頭是岸

即時中心／顏一軒、李美妍報導國民黨新任主席鄭麗文近期參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、前副發言人賴苡任似乎都有不同意見。不過，鄭麗文今（24）日則再以建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，再度引發外界不少質疑聲浪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱大酸，她（鄭麗文）不錯亂，（恐怕）地下的人有知恐怕都會跳腳。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，怎麼看鄭麗文今日去跟蔣經國致敬，因為她先前才去追思吳石，蔣經國知道的話，應該會氣死？對此，鍾佳濱回應，「是啊！如果這些人地下有知恐怕都會精神錯亂或跳腳，不曉得今天在另一個世界吳石跟蔣經國如何共處，但在目前中華民國當中，國民黨現任黨主席可以又是去悼念、祭拜『背叛中華民國的叛將吳石』，又要對於中華民國前元首、國民黨前主席祭拜，我想這樣的行為，她不錯亂，地下的人有知恐怕都會跳腳」。記者追問，國民黨前主席洪秀柱今日喊出「兩岸同屬一中」，也覺得日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」說好像有點「太冒進」，還認為總統賴清德沒能力應對這麼複雜的國際情勢？鍾佳濱認為，洪前主席說「兩岸同屬一中」早就被中國國家主席習近平打臉，至於高市早苗延續著已故日本前首相安倍晉三的路線，讓日本成為亞太地區安定力量，這也是美國與其他民主同盟國家所樂見的，尤其台灣一向以來跟周邊國家南韓、日本友好，而在台日友好的民間感情基礎之上，高市的發言當然是受台灣、日本民眾肯定。他並強調，從過去以來，台灣跟日本一直是亞洲地區經濟繁榮、國際秩序穩定非常重要的基礎。原文出處：快新聞／鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳 更多民視新聞報導蕭旭岑喊「一國兩區」 梁文傑：翻遍2部法律沒看到這4字黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念

民視影音 ・ 1 天前