立院會期到月底 綠營釋民調：半數不滿意國會表現

立法院第四會期這個月底就要結束，民進黨內部也釋出最新民調，指出民眾對這次的預算會期超過五成不滿意，更有超過六成的人認為應該先審總預算，而不是彈劾總統，國民黨立院黨團回應認為這是「誘導式民調」。而總統賴清德則是在出席公開活動時再度喊話，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委審查，這是國會議員對國家、人民最起碼的責任跟義務。

綠營內部民調 民生應優先於彈劾總統破六成

這個月底立法院預算會期就要結束，民進黨內部做出民調，卻有半數民眾不滿意，民進黨政策會執行長吳思瑤今日於記者會中指出，對於立法院的整體表現，有56.3%完全不滿意。發言人吳崢也表示，有63.3%的國人因為總預算沒有過，對於防災能不能提升韌性感到相當擔心。

民進黨內部釋出民調。圖／翻攝自FB@民進黨

民進黨內部釋出民調，調查時間12月29日至12月30日，針對立法院沒有通過總預算，在防災韌性和排水治水方面都有破六成民眾很擔憂；另外，在公托和TPASS部分，也有超過半數的民眾表示擔憂。

而近期藍白提案彈劾總統部分，多數民眾也認為需以民生法案為優先，吳思瑤指出，66.9%的人民並不支持立法院搞假彈劾、不審民生預算，不過遭到藍營砲轟根本就是「誘導式民調」，李彥秀認為，綠營此舉宣傳意義遠大於實質意義，更直言行政立法的預算僵局，最大的問題就是民進黨不依法編列預算。

總預算2026續卡關 總統喊話：朝野應支持

總統賴清德則是在出席公開活動時再度向立法院喊話，強調不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算能夠順利付委審查，這是國會議員對國家和人民最起碼的責任跟義務。

邁入2026年，總預算卡關超過130天遲遲沒有付委審查，立法院即使延會，預算還是未審議，朝野紛爭僵持不下，最終受影響的還是平民百姓。

台北／黃子庭、郭致汎、蕭秉儀、蕭睿陞 責任編輯／馮康蕙

