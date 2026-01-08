立院會期到月底 綠營釋民調：半數不滿意國會表現
立法院第四會期這個月底就要結束，民進黨內部也釋出最新民調，指出民眾對這次的預算會期超過五成不滿意，更有超過六成的人認為應該先審總預算，而不是彈劾總統，國民黨立院黨團回應認為這是「誘導式民調」。而總統賴清德則是在出席公開活動時再度喊話，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委審查，這是國會議員對國家、人民最起碼的責任跟義務。
綠營內部民調 民生應優先於彈劾總統破六成
這個月底立法院預算會期就要結束，民進黨內部做出民調，卻有半數民眾不滿意，民進黨政策會執行長吳思瑤今日於記者會中指出，對於立法院的整體表現，有56.3%完全不滿意。發言人吳崢也表示，有63.3%的國人因為總預算沒有過，對於防災能不能提升韌性感到相當擔心。
民進黨內部釋出民調。圖／翻攝自FB@民進黨
民進黨內部釋出民調，調查時間12月29日至12月30日，針對立法院沒有通過總預算，在防災韌性和排水治水方面都有破六成民眾很擔憂；另外，在公托和TPASS部分，也有超過半數的民眾表示擔憂。
而近期藍白提案彈劾總統部分，多數民眾也認為需以民生法案為優先，吳思瑤指出，66.9%的人民並不支持立法院搞假彈劾、不審民生預算，不過遭到藍營砲轟根本就是「誘導式民調」，李彥秀認為，綠營此舉宣傳意義遠大於實質意義，更直言行政立法的預算僵局，最大的問題就是民進黨不依法編列預算。
總預算2026續卡關 總統喊話：朝野應支持
總統賴清德則是在出席公開活動時再度向立法院喊話，強調不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算能夠順利付委審查，這是國會議員對國家和人民最起碼的責任跟義務。
邁入2026年，總預算卡關超過130天遲遲沒有付委審查，立法院即使延會，預算還是未審議，朝野紛爭僵持不下，最終受影響的還是平民百姓。
台北／黃子庭、郭致汎、蕭秉儀、蕭睿陞 責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
政見會表現佳 邱議瑩聲勢續漲封關民調穩定領先
F-16V墜海飛官辛柏毅失聯 賴清德：請全體國人不分朝野集氣祈福
綠白合？雙柯密談15分鐘「人工生殖法明付委」 傳民進黨內有雜音
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 469
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 105
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 32
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 131
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 308
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 47
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 170
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 78
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 130
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 1 天前 ・ 15
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 106
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 6 小時前 ・ 4
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 8
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4