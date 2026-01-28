立院會期將結束總預算續卡關 卓榮泰盼農曆年前朝野對話

余紀忠文教基金會今日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰研討會」，行政院長卓榮泰會前接受媒體訪問。（蔡佩珈攝）

立法院第四會期將結束，今年度中央政府總預算至今無法付委審查。行政院長卓榮泰今日強調，審查延宕153天，在野黨「不要什麼都擋」，人民已經非常不耐煩，也影響國家施政，但過去1個月欲與在野黨對話，都不得其門而入，希望農曆年前能好好坐下來對話，年後審查預算，讓人民得到應有的照顧。

余紀忠文教基金會今日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰研討會」。

行政院長卓榮泰會前表示，總預算審查延宕153天，希望在野黨不要什麼都擋，擋總預算、國防預算，難道未來台美關稅談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，政府則是非常焦慮，很多事項、計畫、新增的預算因此無法順利執行，影響到國家整體施政方向及進度，影響1個月，時間很長，已對發包等作業造成實質影響。

他指出，政府過去1個月想盡各種方法、透過各種機會，欲尋求與在野黨溝通、對話與協商，卻完全不得其門而入，現在已經快過年，若大家還有心思，年前能否好好坐下來對話？對話非常重要，理性坐下來對話才能解決問題，盼過年後回到國會重新審議預算，讓國家順利正常發展，人民才能得到應有的照顧。

卓榮泰於研討會中致詞再度強調期盼朝野對話，並表示今天是立法院會期最後3天，行政院送審的總預算躺在立法院，卻一頁都沒翻過，只挑了幾項讓行政院執行，但沒有歲入怎麼執行歲出？希望立委們想想行政院該如何處置。

他表示，軍購特別條例仍擺在立法院，這3天不會有實質進展，能否趁著過年氣氛，在年前展開對話，年後回到立法院會審查預算，讓國家在新年一開始向前驅動，一一實現國人所需的福利、照顧。

