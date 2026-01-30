立院會期最後一天辦「畢業典禮」 民眾黨6立委秀成績單

立法院第十一屆第四會期30日是最後一天，民眾黨立院黨團包含黃國昌、張啓楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成6位委員，也將於30日辭職卸任並舉行記者會。（民眾黨立法院黨團提供／丁上程台北傳真）

立法院第十一屆第四會期30日是最後一天，民眾黨立院黨團包含黃國昌、張啓楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成6位委員，也將於30日後辭職卸任並舉行記者會，並細數過往2年間推動司法改革、國會改革與居住正義。總召黃國昌表示，八位新科立委走進立法院那天起，沒有一天忘記302萬張政黨票的託付與創黨主席柯文哲所提出的政見。民眾黨團努力推動國會改革、司法改革、財政改革、勞工權益保障，才能在兩年任期中三讀通過許多重要法案。

黃國昌表示，能在兩年任期中三讀通過許多重要法案，也要感謝國民黨團分工合作。特別是《住宅法》修正草案，特別感謝國民黨立委牛煦庭與黃建賓大力協助，完善草案內容。不過黃也指出，內政部對這次《住宅法》修法訴求全部反對，「選前大聲騙票，選後理由一卡車。」民眾黨團絕對會讓法案三讀，不退讓居住正義的底線，也絕不放任內政部繼續騙。

黨團副總召張啓楷表示，對於離開立法院感到不捨，未來會在嘉義市為人民服務。他細數過去兩年任內在「媒體改革」與「財政改革」的具體成果：在「媒體改革」方面，已達成黨團協商共識，未來新聞台若獲得政府標案與補助需要定期公開，並做成附帶決議，要求NCC六個月內提出修法方向，《媒體議價法》也已送出交通委員會，對於落實「新聞有價」，不讓新聞界媒體朋友們做白工，落實新聞有價。

林國成表示，在立院的700多天，心裡不捨，但任內努力推動重要立法。他痛恨酒駕，在交通委員會推動將「開車肇事終身不得考照」入法；並於任召委期間，通過NCC、數位部等相關修法。林國成因長期關注勞工議題，也代表民眾黨團率先提出《勞保條例》66條撥補法制化、69條確定最終政府給付責任，還多次用總質詢時間，幫前後任行政院長陳建仁、卓榮泰惡補勞動權益問題。林國成表示，《勞保條例》66條、69條入法，是他進立院700多天，覺得對1100萬名勞工有所交代。

麥玉珍表示，十二萬分感謝民眾黨她給機會與這兩年立院的指導，讓她完成《新住民基本法》的通過；也盼政府能夠依法行政，3／10正式成立新住民發展署。離開立院不是離開工作，只是換個領域，繼續為人民服務，請外界不要一直對民眾黨委員的革命情感見縫插針、搞分化。麥玉珍表示，在立院兩年努力為人民把關預算，但執政黨不執行，無法把經費用到人民身上，還說在野擋預算，「有理說不通，心裡有些無力感」，希望台灣的未來能夠更好。

黃珊珊表示，兩年前就準備好面對今天，相信後續接任委員也已經作好準備。她這兩年在財政委員會完成的重要任務，包括通過25年沒修的《財劃法》修法，要健全地方財政，只可惜民進黨政府仍為所欲為。除此之外，還有通過許多打詐以及打房相關法規。黃珊珊指出，她推動「保單強制執行」介入權，保障相關權益人；而民眾黨在2024大選提出最重要的《長照保險法》，希望未來接任的委員們能夠接續提出。

立委林憶君表示，國防不是口號、外交不是表演，而是一份對國家的責任，所以她一直戰戰兢兢學習面對，以「國防要務實，外交要誠實，監督要落實」的原則問政。她是藥學專業，除了國防問政，也關心民眾用藥安全方面，感謝外界對她的監督提醒與批評，未來無論在哪個位置，都會持續關心國家安全與公共政策；立委的卸任不會是責任的結束，而是回歸公民監督的角色。

