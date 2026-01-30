立院會期最後一天！國民黨團盼TPASS新興計畫三讀 一併闖關《衛廣法》、《黨產條例》

今天（30日）為立法院本會期的最後一天，國民黨團將清倉法案，包括今年度總預算中的TPASS新興計劃、《衛廣法》、《黨產條例》等。（圖／李智為攝）

今天（30日）為立法院本會期的最後一天，國民黨團總召傅崐萁上午受訪時說，盼今年度總預算的新興計畫，包括大家熱切期待的TPASS的延續性計畫，希望能在今天三讀通過。國民黨團書記長羅智強受訪時則說，希望今天能通過《衛星廣播電視法》、《黨產條例》修法，以及《立法院組織法》，有關於助理費的修法，他們也都會在今天一併提出。

傅崐萁今天一早率國民黨立委們在議場前表示，今天是國會本會期最後一天，希望有豐碩成果帶給國人，包括115年度總預算裡面新興計畫，大家熱切期待的TPASS延續性計畫，希望能在今天立法院三讀通過，另也包括育兒津貼、生育補助，還有屏東、高雄的東西向的快速道路，還有全國非常迫切的治水預算。

傅崐萁說，國民黨團非常負責任的把這些新興計畫、38項全數把它抽出來，能夠讓這些比較急迫、民生有關的相關預算能盡快在立法院通過，讓相關部會得以執行，回應全國人民期待。

傅崐萁最後也喊話，請總統賴清德、行政院長卓榮泰不要再負隅頑抗、跟人民做對，希望他們能苦民所苦、急民所急，在一個月冷凍期尚未結束時，盡快三讀通過。



