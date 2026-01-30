立院會期最後一天 藍盼闖關衛廣法、黨產條例、TPASS等新興計畫



立法院本會期今天（30日）進入最後一天，國民黨團把握關鍵時刻，力拚多項法案與預算完成審議。國民黨團書記長羅智強表示，今天希望能通過衛星廣播電視法、黨產條例修法，以及立法院組織法中與助理費相關的修法內容，相關議案都將一併提出。





黨團總召傅崐萁指出，今天是國會本會期最後一天，希望能交出具體成果回應全國國人。針對115年總預算中的多項新興計畫，他表示，相關內容攸關民生發展與地方建設，國民黨團盼能在今天完成三讀，包括外界高度關注的TPASS延續性計畫，以及育兒津貼、生育補助，同時也涵蓋屏東、高雄東西向快速道路建設，與全國迫切需求的治水相關預算。

傅崐萁進一步說明，國民黨團已將原列入的新興計畫「38項全數抽出」，優先處理急迫且與民生高度相關的預算，讓立法院能先行通過，協助相關部會依法推動政策，回應全國人民期待。





他也向總統賴清德與行政院長卓榮泰喊話，呼籲執政團隊「不要再負隅頑抗，不要再跟人民做對」，希望能「苦民所苦、急民所急」，在一個月冷凍期尚未屆滿前，儘速完成三讀程序。

