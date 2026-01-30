立院會期最後1天！傅崐萁稱軍購要4.5兆：賴清德、卓榮泰別再跟人民作對

記者楊士誼／台北報導

今（30）日是本會期立法院最後一天院會，國民黨團總召傅崐萁率黨團多名立委表示，總統賴清德、閣揆卓榮泰不要再負隅頑抗、跟人民作對，希望抽出的38項新興計畫預算在冷凍期尚未來臨時盡快通過。他也強調，國民黨全力支持國防，但軍購包括後續延壽跟維修，總共將近4.5兆台幣，政府應開誠布公、總統也應到立院接受詢答，不應再做大內宣。

傅崐萁表示，包括TPass的延續性計畫、育兒津貼、生育補助，還有屏東、高雄的東西向的快速道路與非常迫切的治水預算，希望今天能夠在立法院三讀通過。他強調，國民黨負責任地把38項新興計畫全數抽出。能夠讓急迫性的民生預算盡快在立法院通過，以回應全國人民的期待。

傅崐萁強調，希望賴清德、卓榮泰不要再負隅頑抗，不要再跟人民作對。既然有迫切性的民生需求，國民黨非常負責任地把它提出來，希望賴清德、卓榮泰能夠盡快地苦民所苦，能在冷凍期尚未到時盡快通過。「畢竟你不能把人民冷凍起來，不能把兩千三百萬人的權益冷凍起來。民進黨沒有這麼大，人民最大，我們必須支持人民」。

傅崐萁也向高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米喊話稱，高雄到屏東的快速道路重不重要？通通都在裡面，希望綠營放下意識形態，一起為百姓迫切需要的預算盡快執行。

對於國防預算，傅崐萁強調，國民黨全力的支持國防，賴清德卻用對外開記者會、投書外媒的方式，告訴國人有所謂的特別軍購，至今對所有的細項還仍不清楚。他稱，軍購預算不是1.25兆，包括後續延壽跟維修，總共將近4.5兆台幣。他表示，重要的裝備以及武器錢都付完了，過了交貨期卻連一架都沒有看到，表示民進黨只知道花錢，卻不在乎國防安全什麼時候能夠精實壯大，只是一味的討好、交保護費。

傅崐萁最後表示，賴清德必須到立法院跟國人講清楚這 4.5 兆到底要怎麼用、什麼時候錢付完、什麼時候武器能到，而且要接受詢答。他也強調，國民黨一定看緊人民的血汗錢，政府不應再做大外宣、大內宣，必須開誠布公到國會講清楚說明白。

