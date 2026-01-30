立院會期結束總預算「一字未審」 韓國瑜呼籲朝野用對話取代對抗

立法院今（30）日是本會期最後一次院會，但預算會期「總預算一字未審」，創下首見現象。立法院長韓國瑜晚間在散會前發表談話，感謝朝野黨團與各方人員，並呼籲以對話取代對抗，共同為全國人民的福祉努力。

韓國瑜表示，雖然至今仍有部分議案朝野有不同看法，但基於國會議長職責，呼籲應持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

韓國瑜也說，對民眾黨團部分立委即將離開立法院，再次給予最大的感謝與祝福。他也要向全體立委、黨團幹部、議事職員、駐衛警，以及海內外關心立法院的所有好朋友，表達最高的敬意與謝意。「祝福大家新的一年，新年快樂，馬上幸福，謝謝大家，我們散會。」

廣告 廣告

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

立院組織法藍白強勢闖關三讀！ 助理費列立委補助、下屆適用

立院藍白聯手幫救國團解套 修正黨產條例回溯自2016年

立院三讀衛廣法「中天條款」！ 訴訟終結前得繼續使用52台