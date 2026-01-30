立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗
（中央社記者王承中台北30日電）今天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜發表談話指出，全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，仍有部分議案，朝野有不同的看法。他呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。
今天是第11屆立法院第4會期的最後一次院會，韓國瑜在宣布散會前發表談話指出，首先感謝朝野黨團、全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，雖然截至今天，仍有部分的議案，朝野有不同的看法。
韓國瑜表示，基於國會議長的職責，他在此呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。
韓國瑜指出，本會期於去年9月19日開議至今，院會一共通過共78個議案，包括66個法律案、4項預決算案、覆議案1案、人事同意權2案，以及其他議案5案。
韓國瑜表示，在本會期延長至今年1月31日即將結束之際，他對民眾黨團部分立委即將離開立法院，再次給予最大的感謝與祝福。另外也要向立院全體立委、黨團幹部、立院職員與議事人員，還有駐衛警，以及海內外關心立法院的所有好朋友，表達最高的敬意與謝意。
最後，韓國瑜說，「在歲末年初，祝福大家新的一年，新年快樂、馬上幸福，謝謝大家，我們散會」。（編輯：潘羿菁）1150130
