立院會期結束一項預算案都沒審 綠委批制度已被破壞

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧批立院制度已被破壞。（王揚傑攝）

立法院第11屆第4會期30日最後1日，民進黨批藍白聯手強推多項爭議法案，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（31）日受訪表示，本該審預算的會期，到昨天卻一項預算案都沒審查完成，反而通過給國民黨400億黨產的年終獎金，大家可以看出，制度已經被破壞。

蘇巧慧說，大家可以看到，這屆的立法院確實是相當地混亂。本來應該是要審理預算的會期，但是到昨天，卻一項預算提案都沒有審查完成，在整個國民黨主導的議程下，反而通過的是給國民黨400億黨產的年終獎金，而且也把立法院助理的薪資，變成給立法委員的補助，所以大家可以看得出來，整個制度都已經被破壞了。

另對新北市長選舉民調，蘇巧慧表示，選戰到現在只剩下301天，到下個禮拜就破300天了。我們會持續努力，和團隊繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴，爭取更多市民的認同。

