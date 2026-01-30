立院會期落幕！感嘆少數苦戰 鍾佳濱暗批黃國昌：背叛過去的自己

立院第四會期今日落幕，民進黨團幹事長鍾佳濱感性發文，並暗酸民眾黨主席黃國昌「背叛過去的自己」。 圖：翻攝自鍾佳濱臉書

[Newtalk新聞] 立法院第11屆第4會期今（30）日正式畫下句點。於本會期擔任民進黨團幹事長的立委鍾佳濱，在散會後於社群平台發文，回顧會期攻防歷程，感性向支持者與黨團成員致謝，並直言部分政治人物為延續政治生命，選擇與中國國民黨合作推動爭議修法，形同「背叛過去的自己」。

鍾佳濱指出，雖然本屆會期理應於一個月前結束，但仍因政治攻防而延長。他批評，部分政治人物與國民黨攜手推動多項爭議修法，包括外界爭議的中天條款、黨產條例修法、中央財劃法調整、地方制度法副市長條款、年金改革停改、眷村改建去條例化以及公視法等，形容錯誤「罄竹難書」。

他並代表黨團向支持者致意，強調少數席次在國會運作中格外艱辛，「立法院議事攻防上屢屢敗退，是我們的遺憾」，但仍感謝公民社會在程序委員會與總預算多次受阻情況下，依然給予支持，成為黨團最堅強的後盾。

鍾佳濱也感謝黨團幹部與戰友在艱困局勢中共同承擔壓力，包括黨團總召柯建銘、書記長陳培瑜、副幹事長范雲，以及立委沈伯洋、副書記長林月琴與張雅琳等人，強調大家願意承擔壓力、並肩作戰。

他進一步指出，在國會少數成為現實、議事中立性備受質疑的情況下，更期待行政部門能成為民主體制的後盾。他強調，台灣面對外部壓力從未退縮，民主與自由更不容破壞，並以「台灣加油」作為結語，為會期劃下句點。

