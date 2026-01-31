立院會期落幕 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗、溝通化解歧見

韓國瑜表示，基於國會議長的職責，他在此呼籲朝野為了國家的發展，仍應持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。（圖：韓國瑜臉書）

立法院本會期最後一次院會30號落幕，立法院長韓國瑜表示，朝野仍對部分議案有不同看法。為了國家的發展，盼以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。（請聽AI報導。）

韓國瑜發表談話指出，本會期於去年9月19日開議至今，院會一共通過共78個議案，包括66個法律案、4項預決算案、覆議案1案、人事同意權2案，以及其他議案5案，仍有部分的議案，朝野有不同的看法。

韓國瑜強調，基於國會議長的職責，他在此呼籲朝野為了國家的發展，仍應持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

韓國瑜表示，在本會期延長至今年1月31日即將結束之際，他對民眾黨團部分立委即將離開立法院，再次給予最大的感謝與祝福。也向立院全體立委、黨團幹部、立院職員與議事人員，還有駐衛警，以及海內外關心立法院的所有好朋友，表達最高的敬意與謝意。韓國瑜說：「在歲末年初，祝福大家新的一年，新年快樂、馬上幸福，謝謝大家。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。