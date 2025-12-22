立院會期進行一半跑去中國 吳崢點名翁曉玲們：藍營集體赴中領旨？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對國民黨立委翁曉玲等7人近日赴中一事，引發社會討論，民進黨發言人吳崢今(12/22)表示，目前正值立院會期，藍營立委卻集體赴中，令人難以理解，還傳出中方要求不能通過《強化國防特別條例》、阻擋國安法案，此事是否屬實，國民黨應向全民說明。

民進黨發言人吳崢

翁曉玲上周六搭機前往廈門出席台商活動，當在機場被媒體遇到時，表示此行是參加台商活動，但對於是否有安排與中國官員會面或是否有同黨立委同行，則回答不清楚。

吳崢指出，相關報導顯示，中國廈門台商協會會長公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」，並強調「兩岸同胞血脈相連」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，顯示該行程並非單純的台商經貿交流。尤其立法院正值會期，國內仍有多項攸關國防與國安的重要法案及預算尚待審查，國民黨卻集體安排立委赴中，實在令人難以理解。

吳崢進一步指出，去年國民黨立院黨團總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，已引發社會高度關注，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7人又在事先未對外說明的情況下赴廈門，類似行程不斷出現、頻率愈趨密集，是否已形成常態？

吳崢說，此外，媒體亦指出，國民黨此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括不得通過《強化國防特別條例》，並全面阻擋強化國安相關法案修正，相關說法是否屬實，國民黨有責任向全民說明。

吳崢表示，立法委員不僅接觸國防與國安相關資訊，更握有預算與法案審查的關鍵權力，若赴中與中國黨政人士接觸，理應接受更高標準的民主監督。民進黨一貫主張，凡行使公權力之官員赴中，依法皆應向國安單位及陸委會報備，立法委員亦不應例外。然而，立委赴中報備相關修法，自去年至今已遭國民黨阻擋超過700次，令人質疑國民黨為何一再拒絕制度化、透明化的監督機制。

吳崢指出，基於社會對國民黨立委赴中行程的高度疑慮，民進黨提出兩項具體要求如下：

1.立法院程序委員會不應再杯葛《強化國防特別條例》付委審查。

2.行政院已通過之國安相關法案，應儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。

吳崢說，若國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界質疑國民黨立委赴中領旨、返台照辦的說法，恐將難以撇清，國民黨必須向台灣人民清楚交代。

