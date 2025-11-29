立院有望首邀賴清德報告軍購？吳思瑤：相信總統願盡一切努力

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德提出八年1.25兆元軍購特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥提議立法院應該邀賴總統做國情報告；民眾黨團也說，若民進黨不阻擋，讓民意切實監督賴總統，會列為考慮。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，強化國防、促進國安，相信賴總統願意盡一切的努力，爭取國會支持並向社會說明。

國民黨透過臉書表示，賴總統既然已開出1.25兆元的空白軍購支票，就應該立即兌現競選承諾，連同國安會一同至立法院進行國情報告，向人民負責任，說清楚是否即將戰爭、我國究竟準備好了沒。民眾黨團副總召張啓楷也說，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德總統，民眾黨團會列為考慮，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」。

對此，吳思瑤接受本報訪問表示，強化國防、促進國安，相信賴總統願意盡一切的努力，爭取國會支持並向社會說明；促進朝野良性互動、對話，更是賴總統一貫秉持的立場。

吳思瑤說，只要是符合憲法所定程序，都可以開放、正向的討論總統國情報告一事，更期待朝野是在「支持國家預算」的基礎之上，開啟朝野理性正面對話。賴總統以「朝野和解，國安優先」為核心，過去就進行過相關的努力。之前就嘗試邀集在野領袖進行國安報告，只可惜當時破局而無法進行。

此外，吳思瑤也提醒，藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序；更期待朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而非以「反對」為前提、以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益。

吳思瑤強調，總統提出1.25兆「國安行動方案」，立法院是第一個戰場，呼籲在野要做國家的戰友，而非台灣的敵人；憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。

