立院朝野攻防越演越烈 賴清德明邀51綠委便當會共商對策

賴清德明中午將於民進黨中央黨部邀請51名立委舉行便當會，不排除討論近日國會爭議法案等。（資料照片／民進黨提供）

近日立院朝野攻防越演越烈，不僅明年度中央政府總預算案遲遲未審，總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算也兩度在委員會被封殺。據了解，賴清德明天（12日）中午將於民進黨中央黨部邀請51名立委舉行便當會，不排除討論近日國會爭議法案等。

然而，一名不具名綠委表示，下午收到通知後，不少委員私下都在議論只有重大事故，賴清德才會召集51名綠委，黨團成員都相當緊張。至於是否討論近期國會爭議法案等，該綠委認為，要討論的事情很多，不排除是討論《財劃法》等重要議題。

